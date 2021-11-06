Відверте міні та червоне волосся: стало відомо, яким зухвалим чином Оля Полякова спробує здивувати глядачів «Маски»

Увечері 6 листопада о 21.00 відбудеться третій ефір детектив-шоу «Маска». Зоряним детективам доведеться вгадувати, хто ховається за масками Робота, Котика, Феї, Жирафи, Порося та Кажана. Здивують і ведучі: Оля Полякова з'явиться в образі фатальної спокусниці у латексному чорному міні. Доповнить образ пишна червона грива та оригінальні окуляри. Про це повідомляє канал «Україна» .

Жарти Олі не всім до смаку.

Настя Каменських, навпаки, обрала ніжний «квітково-метеликовий» образ. Граючи на контрастах, NK більше не брюнетка — до сяючого плаття ідеально підійшла стильна світла перука.

Каменських вибрала ніжний образ

Шоу не обійдеться без сварок та скандалів. Причиною цього є особистість, що ховається під маскою Порося. Зоряні детективи були надто емоційними, коли намагалися з'ясувати ім'я цієї таємничої персони.

Нагадаємо, у другому ефірі детектив-шоу «Маска» відбувся «зрив покривів» із Грифона. Виявилося, що під маскою ховався легендарний воротар української збірної Андрій П'ятов.

А Андрій Данилко пояснив, чому на шоу завжди приходить у чорній масці.

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