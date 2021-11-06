Поки екс-чоловік Ані Лорак Мурат Началджіоглу в Буковелі виправдовується за нецензурну лексику доньки Софії, співачка виступає у Москві та хвалиться у Instagram фотографіями з концертів.

У сторіз Ані Лорак продемонструвала, як на ній чудово сидить блискуче боді з бахромою і масивними підплічниками, що повернулися в моду. Сценічне вбрання було розшите стразами, бахромчастий низ ледве прикривав стегна, а стрункі ноги співачка додатково підкреслила панчохами-сіткою.

Ані Лорак

Потім Лорак продемонструвала не менш ефектне вбрання — золотисту декольтовану сукню силуету «рибка» з високим розрізом на спідниці та довгим шлейфом.

У цьому вбранні Лорак вийшла на сцену разом із Григорієм Лепсом, який в Україні внесений до "чорного списку".

Нагадаємо, 2022 року Ані Лорак зібралася повернутися на українську сцену. Співачка прагне скористатися моментом, доки її недоброзичливці відсунуті від ухвалення рішень. Лорак записала пісню українською мовою та пообіцяла український альбом.

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