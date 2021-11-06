«Два роки стриманості»: Кіркоров втратив голос і заявив, що в нього вселилася жінка

Філіп Кіркоров на концерті в Дубаї (ОАЕ) зазнав проблем із голосом. Співак зрозумів, що не може взяти потрібні ноти і не в силах контролювати тембр. У своїх бідах Кіркоров звинувачує «два роки стриманості» — період без виступів через карантинні заборони. Про це він розповів у коментарі МК.

Кіркоров зізнався, що на сцені пережив панічну атаку, як у свій час інша відома співачка, що втратила голос. «У мене вселилася Селін Діон… Вона мала велику проблему, і її великий тур зараз скасувався саме з цієї причини. Ніколи не думав, що і мене така ситуація чекає», — бідкався артист.

«Проблема через те, що два роки стриманості — голосової, концертної — мали на мене такий вплив… Пандемія так на мене вплинула. Адже тридцять років кожен день практично виступав, був постійний тренінг, а тут два роки, не рахуючи невеликих студійних записів, я не співав і не виходив на сцену з великим сольним концертом… Загалом, вийшов я з тонусу голосового, концертного, з усякого» , — розповів Кіркоров про свої біди.

Свої проблеми з голосом артист сподівається вирішити до квітня, коли в співака заплановано серію концертів. "Буду постійно займатися і знаю як", - пообіцяв він.

Нагадаємо, Кіркоров поскаржився на зраду друзів, які після кількох десятиліть стосунків «пішли, не попрощавшись».

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