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Шоу-бізнес

«Більше, ніж легенда»: Софія Ротару «запалила» публіку на концерті в Берліні, розвінчавши вигадки хейтерів

23:00 6 листопада 2021
ротару

Незважаючи на вік, легендарна Софія Ротару продовжує виступати перед фанатами. Через карантин великі концерти поставлені на паузу, але співачка готова радувати публіку камерними виступами, як на недавній закритій вечірці в Німеччині. Під час таких шоу Ротару викладається на всі сто і вкотре осоромила скептиків, які розпускають чутки про її хвороби.

Виступ у Німеччині відбувся 30 жовтня. Софія Михайлівна запалювала на сцені під свої найвідоміші пісні, починаючи з «Червоної рути» та «Лаванди» та плавно перейшовши на хіти 2000-х. Записи виступу переконливо спростували домисли хейтерів про те, що співачка нібито використовує фонограму і нібито не в силах утримати в руці мікрофон.

У мережі поширилися відео з концерту, де, за твердженням авторів, у Ротару тремтить рука з мікрофоном, а звук та «картинка» розсинхронізовані.

Але ведучий свят, одесит Слава Романіка опублікував в Instagram фрагменти з концерту. Відео, зняте з близької відстані, говорить про те, що домисли хейтерів про погане самопочуття Ротару абсолютно безпідставні. Співачка попри свій вік ще дасть фору молодим зіркам.

«Я просто хочу, щоб це було в моїй стрічці! Це Софія Ротару! Це більше, ніж легенда!» — захоплюється Слава Романіка.

Підписники погодилися: «Це було чудово», «Просто вогонь». «Чудова», «Найкраща», — називають вони народну артистку.

Нагадаємо, раніше сестра Софії Ротару розповіла, чому всі жінки у їхній родині привабливі в будь-якому віці.

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