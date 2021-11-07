Фронтмен гурту «Бумбокс» Хливнюк готується стати холостяком
Лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк розлучається з дружиною Анною Копиловою. Рішення ухвалить Шевченківський суд Києва. Сторони попросили розірвати шлюб без їхньої присутності, повідомляє ТСН .
Анна Копилова — арт-директор видавництва «Основи», авторка книг, режисер кліпів, у тому числі відео на пісню «Бумбокс» «Колишня». Також Анна знімала кліпи для Джамали та Pianoбой.
Шлюб Хливнюка та Копилової протримався 11 років. У пари двоє дітей: 11-річний син Іван та 8-річна донька Олександра.
Фото andriihorolski/Instagram, hanna_kopylova/Instagram217
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