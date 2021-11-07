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Войтенко чи Логай: букмекери назвали кандидатів на виліт із «Танців з зірками»

15:55 7 листопада 2021
Танці з зірками

«Танці з зірками» 2021 року, які залишив MELOVIN, впевнено наближаються до фінальних ефірів, де битва на сцені буде по-справжньому гарячою. Згідно з прогнозом одного з букмекерських сайтів, найбільше шансів на виліт цього разу у актора Костянтина Войтенка, на другому місці його колега Артур Логай. Третє місце у списку зірок, на яких роблять найменше ставок, — Олександра Заріцька, солістка гурту KAZKA.

За прогнозами букмекерів, саме між співаком Дмитром Каднаєм та фехтувальником Ольгою Харлан вибухне фінальна битва за кубок переможця.

Як писали «ФАКТИ», у десятому ефірі «Танців зі зірками» учасникам доведеться попрацювати вдвічі більше, вони продемонструють на паркеті одразу два танці. Один із них — сімейний номер, артистів підтримають найдорожчі люди. Другий танець — із класичної бальної програми.

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