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«Людина-магніт»: Сніжана Бабкіна душевно привітала зіркового чоловіка з днем народження

20:55 7 листопада 2021
«Людина-магніт»: Сніжана Бабкіна душевно привітала зіркового чоловіка з днем народження

Сніжана Бабкіна, яка раніше розповіла про зради чоловіка, зворушливо привітала його з днем народження, назвавши «людиною-магнітом».

«Ти — людина-Магніт! Магніт для захоплених поглядів, яскравих усмішок, внутрішньої радості з нотками ностальгії. Магніт для справжніх почуттів, споріднених душ, космічних емоцій! Магніт для глибоких, чесних, люблячих людей! Магніт для важливих періодів та глибоких досвідів!» — написала Сніжана у своєму Instagram.

За її словами, зараз у Сергія дуже «цікавий» і важливий період, тому вона бажає, щоб чоловік вийшов із нього переможцем.

«Нехай таким безмежним, як моя Віра в тебе, будуть твоє Здоров'я, Щастя, Натхнення, Внутрішня Радість та Сила Духа!» — побажала жінка, назвавши чоловіка «дорогим другом».

Фоловери Сніжани з радістю підтримали її, побажавши імениннику «особливого» року.

А телеведуча та співачка Віра Кікелія написала просто — «Любим».

Нагадаємо, цього року Бабкін переніс серію складних операцій на очах, які йому провели в австрійській клініці, і після яких він нарешті перестав сліпнути.

Фото instagram.com/babkin_official

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