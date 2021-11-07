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«А що з грудьми?»: Волочкова розсмішила фоловерів невдалим фотошопом

23:18 7 листопада 2021
«А що з грудьми?»: Волочкова розсмішила фоловерів невдалим фотошопом

Балерина Анастасія Волочкова, яка навесні розлучилася з черговим коханим, знову радіє життю — вона відпочиває на курорті в Туреччині. Звісно, зірка не змогла обійтися без максимально розкутих фото — у міні-бікіні.

«Сонячно», — підписала вона черговий знімок у своєму Instagram.

Але біда — кадр розкритикували фоловери за надмірне використання фоторедактора. Так, груди і п'ята точка балерини, які вона так старанно вип'ятила, на знімку виявилися якимись «затертими» або ж зовсім «урізаними».

Нагадаємо, раніше за «фотошоп» у мережі критикували Анастасію Каменських, Лесю Нікітюк, і навіть всесвітньо відому модель Кендал Дженнер.

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