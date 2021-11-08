Сльози Чмерковського та зізнання Зарицької: всі подробиці десятого ефіру «Танців з зірками»

Відбувся десятий прямий ефір танцювального шоу «Танці зі зірками» («1+1»). Тема нового епізоду — «Сімейний вечір». Цього тижня зірки готували одразу два танці: один із них вони станцювали з найдорожчими людьми у їхньому житті, а другий танець виконали з класичної бальної програми.

Оцінювали зіркових учасників постійна трійка суддів: Макс Чмерковський, Катерина Кухар та Влад Яма. На балконі — Маша Єфросиніна.

У номері-відкритті взяли участь не лише зірки шоу, а й їхні родичі у супроводі інтернет-сенсації 2021 року, співака Welboy із новим треком «Вишні».

Лідер минулого тижня, актор серіалу «Моя улюблена Страшко» Артур Логай станцював ніжний контемп із дружиною Євгенією та синами Германом та Левом.

— Мені хотілося, щоб мої батьки могли спокійно спілкуватися з моїми синами. Мої батьки розійшлися та практично не спілкувалися один з одним, — зі сльозами на очах розповів Артур історію своєї сім'ї.

Контемп пара Артура Логая та Ганни Кареліної виконала під хіт Дмитра Шурова.

Підтримала виступ Артура його мати Яна Євгенівна, яка вийшла на зв'язок з Польщі.

— Це було дуже мило, — сказав Влад Яма. — Ваша любов до танцю читається.

— Зворушлива тема, — прокоментував Макс Чмерковський. — Я тут третій тиждень і не бачив сина та дружину. Дуже зворушився.

Катерина Кухар взяла на ефір свою дочку Настю.

— Дякую, Артуре, за святковий настрій, — надихнулася Катерина.

Судді поставили парі 30 балів.

Пара Костянтина Войтенка та Роксолани Маланчук вирішила повернути собі прихильність суддів.

— Почалася справжня битва на виживання, — сказав Костя. — Мене хвилює, що ніхто не говорить, як складно танцювати з партнеркою, яка вища і більша за партнера.

Пара виконала віденський вальс під ліричний хіт у виконанні Девіда Аксельрода.

— Дякую за правильний бальний танець, — захопився Макс . — Для мене це був твій найкращий танець.

— Ви працювали на межі своїх можливостей, — визнала Кухар, наголосивши на підтримки Кості.

Судді поставили парі 28 балів.

До пари Олександри Зарицької та Юрія Мєшкова приєдналася бабуся співачки.

— Я пишаюся своєю бабусею, — зізналася Саша. — Вона підтримувала мене завжди. 90 відсотків успіху тільки завдяки їй.

Пара виконала польку. Відомо, що між Олександрою та Юрієм спалахнув роман.

— Можна я вас обійму, — зворушився після виступу Макс Чмерковський.

— Тільки спробуйте мене не покликати на весілля! — вигукнула Катерина.

Судді поставили парі 28 балів.

Пара Ольги Харлан та Дмитра Дікусара у минулому епізоді отримала імунітет через хворобу. Але на паркет вони не вийшли і у новому ефірі.

— Це найважчий тиждень для нашої пари, — сказала у скайп спортсменка. — Ми на самоізоляції, але продовжуємо займатися.

Ольга та Дмитро тренувалися вночі, готуючи ча-ча-ча.

— Було складно, важко дихати, але ми хочемо виграти проект, — зізналася Ольга.

— Хочу перемогти, щоб наступного сезону сісти у крісло судді, — несподівано заявив Дмитро.

Завдяки цифровим технологіям створювалося враження, що пара танцює на паркеті проекту.

Пара дивилася прямий ефір разом, перебуваючи на самоізоляції. Дмитро та Ольга зізналися, що почуваються набагато краще.

— Ча-ча-ча мені не вистачило, але глядачі все зрозуміють, — прокоментував танець Макс Чмерковський.

Судді поставили парі 26 балів.

Пара Дмитро Каднай та Аліна Лі презентували запальний степ, до якого приєднався батько співака. Діма повернувся на паркет після перенесеного коронавірусу.

— Все, що є в мені музичного, це від тата, — зізнався Дмитро. — У тата була мрія танцювати степ.

На паркеті тріо виконало чарльстон.

— Ваш тато справжня бомба-ракета, — захопилася Кухар. — Я згадала свого тата, який допомагав мені стати балериною.

— Дякую, що повернули до нашого шоу енергетику, — визнав Макс.

— Я кайфонув! — не приховував Влад Яма.

Судді поставили парі 30 балів.

Пара Олександри Зарицької та Юрія Мєшкова вдруге вийшла на паркет із самбою.

— Мене не можна зламати, — сказала співачка. — Мало що мені тепер страшно. Я зроблю все, щоб виграти.

— Знаю, що ви тренуєтеся найбільше, — сказала Кухар. — Зверніть увагу на рух рук.

— Ви чудово виглядаєте, — визнав Макс. — Те, як ви виглядаєте, робить вас уже переможницею.

Судді поставили парі 23 бали.

Пара Артура Логая та Ганни Кареліної — лідери сезону.

— Я не професійний актор, — сказав Артур. — І всі почуття на паркеті мені доводиться переживати по-справжньому.

Пара вийшла на паркет із квікстепом.

— Ви танцювали краще за Костю, — визнала Кухар. — Ви мій фаворит, але не поспішайте радіти.

— У вас планка на професійному рівні, — сказав Макс. — У вас найкраща партнерка цього сезону.

Судді поставили парі 28 балів.

Пару Ольги Харлан та Дмитра Дікусара підтримала рідна сестра спортсменки — Тетяна.

— Я чекала сімейного ефіру, але через ковід не зможемо бути поруч, — сказала Ольга. — Ми репетируємо дистанційно, на відео.

Сестри підготували фрістайл, який разом із Дікусаром дивилися на самоізоляції. Під час зв'язку Дмитро оголосив, що у них з Олею вже негативний тест на ковід, і Юрко відразу запросив їх приїхати на шоу результатів.

— Мене знову довели до сліз, — зізнався Макс. — Ви чудово віртуально танцювали.

Судді поставили парі 29 балів.

Пара Дмитра Кадная та Аліни Лі підготувала румбу.

— Це буде історія одного з моїх улюблених фільмів — «Парфумер» , — сказав Дмитро. — У мене після хвороби немає енергії, але я не готовий відступати.

— Багато фривольності, — визнала Кухар. — Якби ваш танець мав смак, то це був би шоколад.

— Ви не схожі ні на кого, — сказав Макс. — Вашої енергетики не вистачало у цій залі.

Судді поставили парі 29 балів.

Костя Войтенко мріяв вийти на паркет із дружиною Валентиною.

— Шкода, що я розповів про наш конфлікт на всю країну, — сказав Костя. — Але нехай причина нашого розлучення залишиться між нами. Якби я міг, відмотав би все назад. Я запропонував Валі вийти на паркет, але вона не відповіла.

За кілька хвилин до виходу на паркет Костя ще не знав, чи з'явиться його дружина. Пара мала виконати модерн під хіт «Бумбокса» «Вахтерам». Войтенко танцював сам, і лише коли танець закінчили, на паркет вибігла Валентина.

— Я не могла тут не з'явитися, — зізналася Валя.

— Ти чудовий актор, — сказав Макс. — Цей сольний танець був твоїм найкращим! Мені хочеться бачити вас переможцем.

Судді поставили парі 30 балів.

Починаючи з минулого ефіру, глядачі можуть голосувати, чи бажають бачити ту чи іншу зірку серед учасників наступного сезону «Танців з зірками». Минулої неділі на паркет вийшли «холостяк» Михайло Заливако та його обраниця Ганна Богдан. Цього тижня — актриса Ганна Кошмал у парі з танцюристом Олександром Прохоровим.

— Все своє життя я танцювала, — сказала Ганна. — Тепер я сумую за танцями.

Пара танцювала танго.

— Це було дуже професійно, — визнав Влад Яма.

За підсумками голосування суддів на першому місці опинилася пара Дмитра Кадна, на останньому — Олександра Зарицька.

Перед шоу результатів на паркет вийшли Іван Дорн та Костянтин із хітом «Мозоль».

У зоні ризику опинилися пари Костянтина Войтенка та Росколани Маланчук, Олександри Зарицької та Юрія Мєшкова. Обидві пари танцювали за життя самбу.

Макс Чмерковський віддав свій голос парі Костянтина Войтенка. Катерина Кухар — Олександра Зарицька. Влад Яма опинився на боці Костянтина Войтенка. Проект залишила пара Олександри Зарицької та Юрія Мєшкова.

— Цей проект для мене став як друге життя, — сказала, прощаючись Саша. — Я переосмислила своє життя. Він повернув мене до щасливого життя. У мене була депресія, і тут такий подарунок долі. Але найкрутіший подарунок — мій партнер Юрко.

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