Каньє Вест зустрічається з 22-річною моделлю

Поки 41-річна Кім Кардаш'ян зустрічається з 27-річним американським коміком Пітом Девідсоном, її чоловік Каньє Вест, з яким вона оформляє розлучення, теж не марнує час. Як повідомляє видання Page Six, у 44-річного репера, який нещодавно офіційно змінив ім'я на просто Йє, роман із 22-річною моделлю Вінетрією. Вона супроводжувала Веста на інтерв'ю, яке він нещодавно дав подкасту Drink Champs (у якому він заявив, що Кім все ще залишається його дружиною, і що він хоче, щоб вона була з ним). Вінетрію також бачили на недільній службі, де виступав співак. Пара також засвітилася на баскетбольному матчі у Міннеаполісі. Фото, на яких вони сидять поряд, поширилися у соцмережах.

Раніше Каньє, батько чотирьох дітей, мав короткий роман з російською моделлю Іриною Шейк.

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Фото Instagram

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