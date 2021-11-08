Сукню з останнього концерту покійної співачки Емі Вайнгауз продали за 243 тисячі доларів
На аукціоні Julien's Auctions в американському штаті Каліфорнія було продано особисті речі відомої британської співачки Емі Вайнгауз. Серед них — чорно-зелена сукня, в якій вона виступала у 2011 році в Белграді на останньому у своєму житті концерті. Як повідомляє Sky News, вона пішла з молотка за 243 тисячі доларів — у 16 разів дорожче, ніж очікувалося.
SOLD для $ 243,200. A dress custom made for Amy Winehouse і бій для того, щоб бути його кінцевим концертом в Belgrade.- Juliens Auctions (@JuliensAuctions) November 8, 2021
Залишається в нашому «Властивості від життя і мандрівки з моїм Winehouse» auction таксі в Beverly Hills і онлайн на https://t.co/dDmq5KJiYv. pic.twitter.com/xqkyVYylAV
На тому ж аукціоні майже за 205 тисяч доларів було продано зроблену на замовлення сумочку від Moschino у вигляді серця, з якою Емі з'явилася на церемонії вручення нагород Brit Awards у 2007 році.
Усього було продано 800 речей співачки, які виставили на продаж її батьки Мітч та Дженіс. Виторг у чотири мільйони доларів буде передана до заснованого ними фонду, який надає підтримку молодим людям, які страждають на наркотичну та алкогольну залежність.
Вайнгауз померла 23 липня 2011 року у віці 27 років. Причиною стало отруєння алкоголем.
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