26.04 / 26.26 29.97 / 30.33
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Сукню з останнього концерту покійної співачки Емі Вайнгауз продали за 243 тисячі доларів

9:30 8 листопада 2021
Емі Вайнгауз

На аукціоні Julien's Auctions в американському штаті Каліфорнія було продано особисті речі відомої британської співачки Емі Вайнгауз. Серед них — чорно-зелена сукня, в якій вона виступала у 2011 році в Белграді на останньому у своєму житті концерті. Як повідомляє Sky News, вона пішла з молотка за 243 тисячі доларів — у 16 разів дорожче, ніж очікувалося.

На тому ж аукціоні майже за 205 тисяч доларів було продано зроблену на замовлення сумочку від Moschino у вигляді серця, з якою Емі з'явилася на церемонії вручення нагород Brit Awards у 2007 році.

Усього було продано 800 речей співачки, які виставили на продаж її батьки Мітч та Дженіс. Виторг у чотири мільйони доларів буде передана до заснованого ними фонду, який надає підтримку молодим людям, які страждають на наркотичну та алкогольну залежність.

Вайнгауз померла 23 липня 2011 року у віці 27 років. Причиною стало отруєння алкоголем.

Раніше «ФАКТИ» писали — Речі знаменитого гангстера Аль Капоне продали на аукціоні за три мільйони доларів.

136

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

Фіскальний чек

Що чекає на ФОПи, які не встановлять РРО до 1 січня

гроші військовим

Мінімальна пенсія 7800: хто отримає додаткові виплати з 1 січня

оладки

Повітряні оладки на кефірі: простий рецепт з невеликим «секретом»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.