26.04 / 26.24 29.98 / 30.31
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Приходько розповіла про страшний сон, який хотіла б забути

11:14 8 листопада 2021
Анастасія Приходько

Співачка Анастасія Приходько, яка виховує трьох дітей і часто ділиться з фоловерами рецептами різних «смачностей», розповіла, що хотіла б «забути як страшний сон» період її життя, пов'язаний із політикою.

У Instagram співачка, яка восени 2018 року заявила, що йде зі сцени і розпочинає політичну кар'єру, зізналася, що не палить з 2019 року. Вона вирішила, що політик має бути прикладом людям у всьому. При цьому Анастасія охарактеризувала той період як «один із психологічно складніших» у її житті.

«Я намагалася тримати планку та бути гідною. Так, це був період, який мені хотілося б забути як страшний сон, бо у боротьбі з вітряками немає переможців. Цієї теми тут ніколи більше не буде. Але я сказала чесно. Так, що дякую, цьому періоду життя! Я стала здоровішою. Шукаємо у всьому плюси, друзі!» — пише Приходько та публікує у мережі архівні фото.

Нещодавно Анастасія опублікувала у мережі два відео — на одному вона хлюпається у басейні, на іншому — старанно збиває картопляне пюре на сніданок, прокоментувавши ролики так: «Як воно найчастіше буває, коли ти артистка, але діти хочуть їсти».

Фото Анастасії Приходько із соціальних мереж.

222

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

Пенсіонер

Перехід із пенсії за інвалідністю на пенсію за віком: у якому разі це можливо

Фіскальний чек

Що чекає на ФОПи, які не встановлять РРО до 1 січня

Олександр Усик

Дива конспірації: Усик показав, у якому вигляді ходить до супермаркету

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.