Приходько розповіла про страшний сон, який хотіла б забути

Співачка Анастасія Приходько, яка виховує трьох дітей і часто ділиться з фоловерами рецептами різних «смачностей», розповіла, що хотіла б «забути як страшний сон» період її життя, пов'язаний із політикою.

У Instagram співачка, яка восени 2018 року заявила, що йде зі сцени і розпочинає політичну кар'єру, зізналася, що не палить з 2019 року. Вона вирішила, що політик має бути прикладом людям у всьому. При цьому Анастасія охарактеризувала той період як «один із психологічно складніших» у її житті.

«Я намагалася тримати планку та бути гідною. Так, це був період, який мені хотілося б забути як страшний сон, бо у боротьбі з вітряками немає переможців. Цієї теми тут ніколи більше не буде. Але я сказала чесно. Так, що дякую, цьому періоду життя! Я стала здоровішою. Шукаємо у всьому плюси, друзі!» — пише Приходько та публікує у мережі архівні фото.

Нещодавно Анастасія опублікувала у мережі два відео — на одному вона хлюпається у басейні, на іншому — старанно збиває картопляне пюре на сніданок, прокоментувавши ролики так: «Як воно найчастіше буває, коли ти артистка, але діти хочуть їсти».

Фото Анастасії Приходько із соціальних мереж.

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