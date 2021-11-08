Сальма Хаєк та її дочка розповіли, що в їхньому будинку живуть привиди

55-річна мексикано-американська кінозірка Сальма Хаєк та її 14-річна донька Валентина взяли участь у телешоу Еллен Дедженерес. Сальма розмовляла з телеведучою, а її дочка сиділа у залі разом з іншими глядачами та час від часу подавала репліки.

Актриса, яка одружена з французьким мільярдером Франсуа-Анрі Піно, розповіла, що в їхньому сімейному будинку в Лондоні водяться привиди. За словами Сальми, іноді в їхньому особняку само собою грає піаніно, двері та вікна відчиняються та зачиняються, світло вмикається та вимикається.

Хаєк каже, що вона не бачила самих привидів. А ось її дочка заявила, що бачила їх вдома двічі. Їх також мали нагоду спостерігати інші люди, які працювали у будинку. А ось чоловік Сальми не вірить у це і вважає розповіді про привиди нісенітницею.

Хаєк впевнена, що тепер у їхньому будинку живуть лише два привиди. Раніше їх кількість доходила до кількох десятків, але вона запросила спеціаліста з паранормальних явищ — після чого їх поменшало.

Валентина

Раніше, як писали «ФАКТИ», Сальма Хайєк зізналася, що мало не померла від коронавірусу.

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