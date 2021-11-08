26.04 / 26.24 29.98 / 30.31
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Сальма Хаєк та її дочка розповіли, що в їхньому будинку живуть привиди

14:10 8 листопада 2021
Сальма Хаєк

55-річна мексикано-американська кінозірка Сальма Хаєк та її 14-річна донька Валентина взяли участь у телешоу Еллен Дедженерес. Сальма розмовляла з телеведучою, а її дочка сиділа у залі разом з іншими глядачами та час від часу подавала репліки.

Актриса, яка одружена з французьким мільярдером Франсуа-Анрі Піно, розповіла, що в їхньому сімейному будинку в Лондоні водяться привиди. За словами Сальми, іноді в їхньому особняку само собою грає піаніно, двері та вікна відчиняються та зачиняються, світло вмикається та вимикається.

Хаєк каже, що вона не бачила самих привидів. А ось її дочка заявила, що бачила їх вдома двічі. Їх також мали нагоду спостерігати інші люди, які працювали у будинку. А ось чоловік Сальми не вірить у це і вважає розповіді про привиди нісенітницею.

Хаєк впевнена, що тепер у їхньому будинку живуть лише два привиди. Раніше їх кількість доходила до кількох десятків, але вона запросила спеціаліста з паранормальних явищ — після чого їх поменшало.

Валентина

Раніше, як писали «ФАКТИ», Сальма Хайєк зізналася, що мало не померла від коронавірусу.

129

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

Пенсіонер

Перехід із пенсії за інвалідністю на пенсію за віком: у якому разі це можливо

Фіскальний чек

Що чекає на ФОПи, які не встановлять РРО до 1 січня

Олександр Усик

Дива конспірації: Усик показав, у якому вигляді ходить до супермаркету

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.