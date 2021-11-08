Жахливі переломи черепа та носу: у Києві жорстко побили продюсера, який співпрацював із KAZKA, Nikita, Ольгою Бузовою та Клавою Кокою

Після жорстокого побиття депутата з Херсонщини схожий жахливий випадок стався у столиці. Там у під'їзді будинку жорстоко побили музичного продюсера та композитора Миколу Журавльова. Про це він сам написав у Instagram.

«Хірург сказав, що з такими травмами зазвичай до лікарні приїжджають у комі. Але ми з Діаною ще 12 годин після травми їздили Києвом і робили обстеження, комп'ютерну томографію та інше» , — розповів композитор.

У продюсера діагностували перелом черепа та носа, також йому наклали шви на підборіддя. Після одержаних травм Журавльов погано бачить одним оком.

Йому вже зробили операцію та видалили пошкоджені кістки черепа. Через місяць його чекає ще одна операція, щоб імплантувати титанову пластину. Наразі він перебуває у лікарні.

Нагадаємо, що Микола Журавльов співпрацював із такими артистами, як Ольга Бузова, Ханна, Клава Кока, Dilemma, Nikita, Курган & Агрегат, KAZKA.

Як писали «ФАКТИ», влітку під Києвом було знешкоджено особливо небезпечну банду, одним із організаторів якої був колишній співробітник СБУ. Вони нападали на суддів, чиновників та правоохоронців.

Фото: Instagram Миколи Журавльова

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