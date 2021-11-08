Подруга Зеленського Кравець озвучила українською новий фільм з Бенедиктом Камбербетчем та Клер Фой: коли прем'єра

В українських кінотеатрах покажуть фільм «Котячі світи Луїса Вейна» з номінантом на премію «Оскар» Бенедиктом Камбербетчем, який грає ексцентричного генія.

У фільмі зіграли дві головні зірки гучного серіалу «Корона».

Клер Фой втілила образ дружини художника — Емілі Річардсон. А за кадром звучить голос Оповідачки — це голос лауреата премії «Оскар» Олівії Колман.

В українському дубляжі Оповідачкою стала актриса Студії «Квартал 95» Олена Кравець, пише «КП в Україні».

Українська актриса раніше не була знайома з творчістю Луїса Вейна.

Кравець зізнається, що більше любить собак. Але після фільму почала подумувати про те, щоб завести й кішку.

Крім того, українська актриса вважає за честь озвучувати Колман, якій дуже симпатизує. Вона особливо виділила образ королеви Єлизавети ІІ у «Короні», який створила британська зірка, та фільм «Батько» за її участю.

Про Бенедикта Камбербетча Олена Кравець говорить, що він має справжній акторський дар — закохувати глядача в кожного свого персонажа.

Стрічка з'явиться на великих екранах із 11 листопада.

Нагадаємо, старша донька Олени Кравець теж не відстає від мами-акторки. Маша закінчила елітний приватний заклад на Печерську та серйозно зайнялася танцями. Дівчина активна в соцмережах та часто публікує відео, в яких вона танцює.

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