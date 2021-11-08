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Міг позначитись прийом їжі: лікар пояснив, чому у Кіркорова відмовив робочий орган

19:38 8 листопада 2021
Філіп Кіркоров

Відомий російський співак Філіп Кіркоров, який під час нещодавнього виступу на фестивалі в Дубаї втратив голос, міг підхопити якесь запальне захворювання. Так вважає лікар-отоларинголог Олександр Горовий, пише BLITZ+.

«Думаю, що через голосове навантаження — це перше. Може, багато розмовляв чи співав перед цим. У співаків це має бути періодично — це ж їхній робочий орган. Друге — запальне захворювання. Все ж переїзди, перельоти, повітря в літаку сухе — це могло позначитися на голосових зв'язках, на тонусі зв'язок. Також може позначитися прийом їжі: гострої, перченої, гарячої — яка могла викликати додатковий набряк голосових зв'язок та тривалу афонію (відсутність голосу) або дисфонію (порушення звучності голосу)», — пояснив лікар.

Варто зазначити, що у довгій та успішній кар'єрі Кіркорова епізод із втратою голосу не перший. Під час гастрольного туру далекого 2006 року за дві години до концерту в Ризі співак відчув різкий біль у горлі. Фахівця для нього знайшли буквально за кілька хвилин — тоді в артиста діагностували хронічний бронхіт.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Кіркоров поскаржився на зраду друзів, які після кількох десятиліть стосунків «пішли, не попрощавшись».

Фото із соцмереж

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