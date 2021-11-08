За рік до «жовтих тюльпанів»: Наташа Корольова показала, якою «молоденькою дівчинкою» приїхала 32 роки тому з Києва до Москви

Відома російська співачка Наташа Корольова, яка народилася в Україні, але є фігуранткою бази «Миротворець» через незаконне відвідування окупованого Криму, показала в Instagram, якою вона приїхала до Москви у свої 16 років.

«Я пам'ятаю, як усе це було, горіли мої очі, як голову мені закрутила листопадова Москва! 7 листопада 1989 року поїзд Київ-Москва привіз мене до Москви. Блін 32 роки тому, як мить!!! Так що для мене 7 листопада — моя особиста Знакова дата!» — пише вона.

Співачка опублікувала одну стару чорно-білу фотографію. На цьому знімку, явно зробленому у фотоательє для якогось документа, ми бачимо зовсім юну Наташу Поривай, яка навчалася у Київському естрадно-цирковому училищі за класом вокалу.

Вже через рік вийде написана для співачки-початківця Ігорем Ніколаєвим пісня «Жовті тюльпани», яка приведе її у фінал фестивалю «Пісня року». І далі — стрімкий зліт кар'єри, зміна прізвища, заміжжя…

«Наташка, а ти все така ж гарненька і молоденька» , — зазначила під цим кадром Валерія.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Росії під час концерту Наташі Корольової стався казус: один із шанувальників подарував їй квіти та зізнався зі сцени в любові до своєї дружини.

Також зазначимо, що співачці до 2021 року було заборонено в'їзд на територію України.

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