«Аж до в'язниці»: на Федосєєву-Шукшину подадуть до суду через звинувачення у крадіжці

Родині відомої актриси Лідії Федосєєвої-Шукшиної, яка на початку осені таки розлучилася з продюсером Баррі Алібасовим, загрожують переслідуванням у судовому порядку.

Як пише news.ru, на доньку актриси Ольгу Шукшину погрожує подати до суду колишня подруга її матері Тетяна Парамонова. Її сім'я актриси звинуватила у крадіжці великої суми грошей та каблучки з діамантом.

Адвокат Парамонової заявив, що 83-річна актриса «могла втратити» гроші або ж «подарувати їх першому зустрічному», порадивши Лідії Федосєєвій-Шукшиній «пройти курс лікування у фахівців».

«Існує презумпція невинності, згідно з якою неприпустимо звинувачувати людину у скоєнні нею злочину до того, як суд визначить ступінь її вини. Вина Тетяни Парамонової не доведена у судовому порядку. Кримінального вироку немає. А ось Ольга вже оголосила її злодійкою на всю країну. Лідія Миколаївна приєдналася до звинувачення. Вона повторює за Ольгою майже слово в слово» , — заявив адвокат Євген Яворський.

При цьому захисник заявив, що Ольга Шукшина особисто розповідала у телеефірі про деменцію, що нібито прогресує у матері, — захворювання, що характеризується провалами у пам'яті. Адвокат вважає, що дочка Шукшиної могла скористатися хворобливим станом матері та маніпулювати нею, а також погрожував їй в'язницею та мільйонним штрафом.

Нагадаємо, що нещодавно актриса виявила зникнення з її рахунку 400 тисяч рублів і звернулася до поліції.

Фото із сайту «Будинок кіно».

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