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Шоу-бізнес

Допомогла пляшка коньяку: хатня робітниця Пугачової Люся розповіла, як змогла потрапити до неї на роботу

14:16 9 листопада 2021
Пугачова та Люся

Алла Пугачова, у якої працювала відома хатня робітниця російського шоу-бізнесу Людмила Дороднова, взяла її на роботу не відразу. Але пропрацювала в неї Люся, так усе називали Дороднову, довго. На її очах відбувалося особисте життя співачки.

Потрапила до будинку до Примадонни Дороднова у 1979 році. Працювати у співачки вона захотіла сама та й вигадала, як це здійснити. Вона привезла Аллі Борисівні розмальовані тканини, які зробила її знайома на замовлення, пише «Собеседник».

«Я приперлася до Алли з пляшкою коньяку. Пугачова цю нашу зустріч скрізь завжди згадувала, та й досі згадує. Ну, а що, з порожніми руками йти до неї було не зручно, цукерки не всі люблять, а коньяк завжди стане в нагоді», — згадала Люся.

На роботу Пугачова взяла Дороднову за протекцією колишнього чоловіка Тамари Міансарової. За словами Людмили, найкращі роки вона прожила з Аллою.

Хатня робітниця була свідком сходження Пугачової на естрадний олімп, її стосунків з усіма чоловіками. Вона допомагала з вихованням Крістіни Орбакайте, а потім і її сина Микити Преснякова.

За словами Люсі, Галкін — найкращий чоловік з усіх, що були у Пугачової. Він справді виявився розумним та талановитим в усьому.

Працювати в Алли Борисівни Людмила перестала у 2005 році. Тоді Примадонна розлучилася з Філіпом Кіркоровим й так сталося, що Дороднова залишилася з ним.

Минулого року Люся пішла на заслужену пенсію й зараз мешкає у своїй однокімнатній квартирці. За своїми ексроботодавцями вона спостерігає по телевізору та інтернету. Особливо їй подобається дивитися відео з дітьми Пугачової та Максима Галкіна — восьмирічними Гаррі та Лізою. Вона захоплюється двійнятами та вважає, що діти ще в пелюшках були артистами.

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