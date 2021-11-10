Американський журнал People традиційно оголосив ім'я «найсексуальнішого чоловіка з тих, хто нині живе». Цього року цієї честі вшанували 52-річного американського актора, коміка, сценариста та продюсера Пола Радда. Він відомий по ролі супергероя Скотта Ленга у фільмах кінематографічного всесвіту Marvel — «Людина-мураха», «Перший месник: Протистояння», «Месники: Фінал», а також за картинами «Трішки вагітна», «Сорокалітній незайманий», «Мисливці за привидами: Спадкоємці».

З 2003 року Радд одружений з Джуді Йегер. У них є двоє дітей — 17-річний син Джек Салліван та 12-річна дочка Дербі.

Пол розповів, що його дружина була єдиною людиною, якій він заздалегідь повідомив про свій новий титул. «Вона була приголомшена. Але, знаєте, сприйняла це дуже мило. Після деякого хихикання і шоку вона сказала: «О, вони всі зрозуміли правильно» … Ймовірно, вона говорила неправду, але що вона могла сказати? — Розповів актор. І додав, що розуміє — багатьох людей здивує вибір видання.

Раніше у низці видання з'явилася інформація про те, що People збирається назвати найсексуальнішим колегу Пола — 40-річного актора Кріса Еванса, який зіграв роль у франшизі «Месники» супергероя Капітана Америки.

Минулого року найсексуальнішим був названий американський темношкірий актор Майкл Б. Джордан, відомий за фільмами «Чорна пантера», «Фантастична четвірка», «Станція „Фрутвейл“» та двом продовженням серії «Роккі» — «Крид: Спадщина Роккі» та «Крід 2».

Фото People

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