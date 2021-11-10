Має невпізнанний вигляд: у мережі розкритикували обкладинку журналу з фото Різ Візерспун

Користувачі мережі розкритикували фото на обкладинці нового номера журналу InStyle, де зображено 45-річну голлівудську зірку Різ Візерспун. Редакцію звинуватили у зловживанні фотошопом у спробі омолодити актрису. У результаті Різ стала невпізнанною.

«Хто це?», «Вона схвалила редагування цього фото? Вона не виглядає на ньому самою собою», «Фото Різ не потрібно редагувати, вона й така прекрасна», «Що ви зробили з цією чудовою жінкою?», «Я думала, що це її дочка», «Чесно, боляче дивитися. Вона й так гарна. Дайте її обличчю спокій…», – писали в коментарях до фото, опублікованих в Instagram.

Критика була настільки масовою, що головний редактор Лора Браун виступила із заявою, в якій пояснила, що Різ змінилася завдяки лише ефектному макіяжу та зачісці. «Ви рідко можете побачити Різ у такому вигляді – ось у чому справа. Ми не займаємося бальзамуванням жінок», – написала вона.

На інших фотографіях, опублікованих на сторінках видання, зірка фільмів «Білявка в законі» та «Переступити межу» виглядає більш схожою на себе.

Сама Різ, напевно, задоволена всіма знімками, оскільки розмістила фото обкладинки у своєму Instagram-акаунті.

Раніше, як писали «ФАКТИ», журнал Forbes назвав Різ Візерспун найбільш високооплачуваною актрисою у світі.

Фото Instagram

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