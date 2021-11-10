Індійській моделі запропонували 200 верблюдів за згоду вийти заміж

Індійська модель Ішита Гупта отримала незвичайну пропозицію руки та серця. Як повідомляє видання Daily Star, за її згоду одружитися заможний шанувальник, з яким вона зустрілася в онлайн-додатку для знайомств, пообіцяв подарувати коханій 200 верблюдів.

Проте Ішита відповіла відмовою. Частково тому, що хоче вийти заміж з любові, а не з матеріальних міркувань. А частково — тому, що не знає, як доглядати верблюдів і де їх тримати. Хоча Гупта має власну ферму, де живуть тварини — серед них кінь, кролики, корова та інші.

«Я не зацікавлена у верблюдах, попри те, що люблю всіх тварин. Верблюди — це вид, який заслуговує на кращий догляд, а в мене немає великого досвіду», — сказала вона.

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Фото Daily Star

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