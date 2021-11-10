26.03 / 26.21 30.01 / 30.32
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Індійській моделі запропонували 200 верблюдів за згоду вийти заміж

12:40 10 листопада 2021
Індійській моделі запропонували 200 верблюдів за згоду вийти заміж

Індійська модель Ішита Гупта отримала незвичайну пропозицію руки та серця. Як повідомляє видання Daily Star, за її згоду одружитися заможний шанувальник, з яким вона зустрілася в онлайн-додатку для знайомств, пообіцяв подарувати коханій 200 верблюдів.

Проте Ішита відповіла відмовою. Частково тому, що хоче вийти заміж з любові, а не з матеріальних міркувань. А частково — тому, що не знає, як доглядати верблюдів і де їх тримати. Хоча Гупта має власну ферму, де живуть тварини — серед них кінь, кролики, корова та інші.

«Я не зацікавлена у верблюдах, попри те, що люблю всіх тварин. Верблюди — це вид, який заслуговує на кращий догляд, а в мене немає великого досвіду», — сказала вона.

Раніше «ФАКТИ» писали — Наймолодша в історії лауреатка Нобелівської премії Малала Юсуфзай вийшла заміж — фото з весілля.

Фото Daily Star

649

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсія

Пенсії за вислугу років: хто може втратити і як цього уникнути

ФОП

Не пізніше 20-го числа: у податковій зробили важливе попередження для платників єдиного податку з ФОП першої та другої груп

Люди

Після перерахунку пенсія зменшилася: одній з груп пенсіонерів розповіли, що буде з їхніми виплатами

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.