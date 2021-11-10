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«Було дуже боляче»: Анна Богдан зізналася, як з неї знущалися в дитинстві через зовнішність

13:56 10 листопада 2021
Анна Богдан

Обраниця «Холостяка» Михайла Заливака Анна Богдан, яка розкрила правду про щасливі стосунки, розповіла, як з неї знущалися в дитинстві через зовнішність. Своїми спогадами вона поділилася в Інстаграм-сторіс та показала, як виглядала у шкільні роки.

За словами Анни, її часто обзивали через високий зріст, худорлявість і відтінок шкіри.

«У дитинстві почувала себе дуже невпевненою. Я була найвища в класі, дуже худа, з темною шкірою, кучерявим волоссям. На той час я дуже відрізнялася від дітей. Хлопчики мене обзивали. Було дуже боляче», — розповіла Анна.

Подорослішавши, вона вирішила використати свою унікальність і реалізувала себе як модель. Довге кучеряве волосся стало її родзинкою.

«Якби я тоді не змінила думку про саму себе всередині себе, то не наважилася б на модельну кар'єру. Тож, дівчата, це ще раз доводить, що наша думка про себе, думка інших про нас — дуже суб'єктивна» , — сказала Анна і порадила всім дівчатам цінувати свої унікальні якості та «вирощувати» самооцінку.

В інтерв'ю Анна Богдан розповіла, як пережила розлучення і як боролася із зайвою вагою.

Нагадаємо, раніше Михайло Заливако та Анна Богдан показали зворушливий весільний танець.

Фото Instagram.com/hannastorozhuk

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