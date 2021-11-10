Творець серіалу «Гра в кальмара» підтвердив знімання другого сезону

Автор південнокорейського телесеріалу «Гра в кальмара», режисер і сценарист Хван Дон Хек, підтвердив, що буде знятий його другий сезон. І пообіцяв, що у ньому продовжуватиме фігурувати герой першого сезону — Сон Гі Хун у виконанні актора Лі Чон Че.

В інтерв'ю Associated Press Хван Дон Хек заявив, що ентузіазм та тиск глядачів буквально «не залишили вибору», окрім як зробити продовження.

Серіал у жанрі «виживання», що вийшов на Netflix у вересні цього року, несподівано став абсолютним рекордсменом із переглядів у світі.

Зазвичай у Південній Кореї серіали знімають без продовження.

Другий сезон поки що перебуває на етапі планування. Дата прем'єри не повідомляється. Netflix поки офіційно не оголосив про початок роботи над другим сезоном.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Гра в кальмара»: у чому секрет небувалої популярності серіалу.

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