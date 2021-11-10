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«Ще одну таку історію, як з Мелом, не переживу»: партнерка MELOVIN Ліза Русіна про навантаження на «Танцях зі зірками» та розрив з MARUV

6:20 12 листопада 2021
melovin і ліза русіна
MELOVIN та його партнерці Лізі Русіній не допомогли яскравий номер, голосування шанувальників артиста та фінальний батл. Судді віддали перевагу Олександрі Зарицькій та Юрію Мєшкову. MELOVIN явно не очікував закінчення його танцювальної історії та досить емоційно відреагував на це. Його партнерка Ліза Русіна — одна із найпопулярніших молодих українських танцівниць — навіть не змогла сказати прощальних слів.

Через тиждень після виходу з проєкту Ліза зізналася, що поки що її не тягне до репетиційної зали. Занадто величезними були навантаження за останні три місяці. Причому не тільки фізичні, а й психологічні.

«Я не знала, хто така Ілона Гвоздьова»

— Лізо, ваша пара більше за інших піддавалася критиці. Особливо з боку колишньої учасниці проєкту Ілони Гвоздьової. Чому саме ви опинилися під її прицілом?

— У моєму «Інстаграмі» «меловінатори» запитали, як я ставлюся до критики Ілони Гвоздьової. Я відповіла, що не знаю, хто це. І це правда. Ілона не входила в коло танцюристів, за якими я стежила і хотіла наслідувати. Тому мені не цікавим був ажіотаж, який вона розвела навколо нашої пари. Я завойовую популярність зовсім іншими методами. Хоча могла б добре на цьому попіаритись. Але це не моя історія.

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— Коли ви йшли на проєкт, розуміли, що буде важко?

— Зізнаюся, не думала, що будуть такі фізичні навантаження та графік. Перші тижнів три були дуже складними для MELOVIN. Я розуміла, що для людини, не знайомої з танцем, увійти до ритму дуже складно. Але з п'ятого тижня все раптом змінилося! Мел хотів тренуватися дедалі більше, і вже я просила зробити вихідний. Сили просто почали «витікати» з мене. Лише сплеск емоцій після чергового прямого ефіру заряджав на те, щоби йти далі.

Виступи Мела та Лізи Русіної були дуже яскравими

— До десятого ефіру парам уже довелося готувати по два танці.

— І ми б спокійно їх зробили. Останні два-три ефіри Мел розучував постановки за кілька днів. Він став запам'ятовувати дуже швидко, навіть розмовляв професійною танцювальною мовою. Загалом, ми були готові дати результат, на який всі чекали, і тут раз — кінець історії.

«Щось хотіла сказати, і тут Мел мене поцілував»

— Наступного дня після вашого вильоту в мережі почали скаржитися, що їм не вдалося відправити SMS за вашу пару.

— Мені теж про це багато хто писав. Але, зізнаюся, тоді, стоячи у фіналі дев'ятого ефіру, ми взагалі не думали, що можемо покинути проєкт. Але в будь-якому випадку, ми пішли дуже красиво та ефектно.

— Ефектно це точно. MELOVIN так пристрасно вас поцілував.

— Це було несподівано, я нічого не зрозуміла! У цей момент у мене в голові крутилося багато думок, я щось хотіла сказати, і тут Мел мене поцілував. У мене був шок.

— А потім освідчився…

— Він мені весь час зізнається у своїх почуттях, як і я йому. Мел не жадібний до емоцій. Особливо, якщо він допускає людину до свого близького кола.

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— Ви були знайомі до проєкту?

— Уперше я побачила Мела на зйомках кліпу. Його режисер Тарас Голубков на той час був моїм хлопцем і я просто прийшла до нього. Щиро кажучи, я не була шанувальницею творчості MELOVIN. Друга наша зустріч відбулася вже на кастингу проєкту «Танці зі зірками». Мелу запропонували вибрати, з ким він стане в пару — зі мною чи однією крутою бальницею. Він відразу сказав: «Ліза Русіна».

— Між вами траплялися сварки під час проєкту?

— Лише один раз. Зрозуміло було, що Мел дуже втомився, навіть від мене як тренера. Пам'ятаю, це сталося на тренуванні. Він розлютився і наговорив мені всяких слів. Щоправда, потім прийшов із квітами вибачатися. Звісно, я вибачила. Як і він, намагаюся не тримати ні на кого зла.

— Що дала вам участь у проєкті?

— Не скажу, що я стала наразі дуже популярна. Не знаю, як було раніше, але тепер проєкт скоріше випробування танцюристів на професіоналізм та їхні людські якості.

"Танець став моїм життям", - каже Ліза

— А якщо запросять наступного сезону?

— Думаю, не погоджуся. Бо розумію, ще одну таку історію, як із Мелом, уже не переживу. До того ж складно буде підібрати такий дружний колектив учасників. Таке враження, що ми всі знайшли рідних людей. Дякую креативному продюсеру Олені Коляденко. Щоразу під час оголошення результатів нікого не хотілося втрачати. Я плакала, коли йшли Джамала та Антон Нестерко.

— Виходячи на фінальний батл «за життя» з парою Олександри Зарицької, ви припускали, що вони станцюють крутіше?

— З парою Юри та Саші ми товаришували і ні на мить не відчували їх конкурентами. Навпаки, всі ефіри за них вболівали та надсилали sms. Але вони, на відміну від нас, готували номер на виліт. Ми ж зробили лише один номер до дев'ятого ефіру. Мел тоді сказав: «Лізо, нічого не готуй». Він був абсолютно впевнений, що пройдемо далі. Зізнаюся, до останнього ми не вірили у те, що покинемо шоу. Здавалося, зараз нас усіх просто залишать. І тут уже пропонують мікрофон для прощальних слів! Ми нічого не продумували, не знали, що казати. Все йшло від душі.

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— Як ви гадаєте, хто переможе?

— Мені здається, Діма Каднай.

— Зазвичай, такий довгий танцювальний марафон не минає для учасників без травм.

— У Мела, дякувати Богові, обійшлося. А ось у мене перед дев'ятим ефіром сталася міжреберна невралгія. Ребра стиснуло так, що не могла вдихнути. Ми були на генеральному прогоні з контемпом. Станцювали, почалися коментарі. Мені дають мікрофон, і я розумію, що не можу нічого сказати, тільки ковтаю повітря. Коли підіймалися сходами, сльози котилися з очей градом — я ніколи раніше не відчувала такого болю. Перед прямим ефіром я лежала у гримерці. Потім мені вкололи знеболювальне і тільки завдяки цьому вийшла на сцену. Під час танцю знаходишся в ейфорії, але коли зупинилася музика, я була ледь жива. До речі, біль і досі повністю мене не відпускає.

«Ми з MARUV розійшлися досить шумно»

— Не нудьгуєте за проєктом?

— Зізнаюся, поки що хочеться просто відпочивати, лежати і розслаблятися.

— Відомо, що ви працювали з MARUV, знімаючись у її найпопулярніших та провокаційних кліпах, але потім покинули проєкт. Чому?

— Я була танцівницею у клубі, але в якийсь момент вирішила, що хочу співпрацювати з артистом. І зірки збіглися — я увійшла до «золотого складу» колективу MARUV. А через рік вирішила піти. Це було напередодні виступу артистки на Національному відборі «Євробачення». Мабуть, у мене накопичилася втома, зокрема одна від одної. Ми розійшлися досить шумно. Я була ще надто молода і не знала, як це правильно зробити. А Аня дуже емоційна від природи. Знаєте, це як у стосунках, коли вони вичерпалися, і ви розлучаєтесь. Просто в нас це сталося дуже бурхливо. Після роботи з Анею я зрозуміла, що виступати із артистом більше не хочу. Я та Тарас Голубков створили мінішколу з акторської майстерності, яка тоді допомогла мені триматися на плаву. Потім я зайнялася хореографією, великими рекламними проєктами.

— Спілкуєтеся зараз з Анею?

— Ні, ми зовсім не перетинаємось. Як і з дівчатами з її балету.

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— Хто вас підтримував під час трьох місяців найскладнішого танцювального навантаження?

— Із мого рідного Нікополя до Києва приїхала мама. Якоїсь миті я їй сказала: «Якщо ти не будеш зі мною поряд, я просто помру». Насправді я настільки сильно втомлювалася фізично, що не було жодних сил займатися домашніми справами, готувати їжу. Місяць зі мною була мама, потім її змінила бабуся.

— Це мама прищепила вам любов до танців?

— Вона відвела мене до танцювальної студії, коли мені виповнилося шість років. Танцювальні гени передалися від тата. Він був дуже пластичний, любив танцювати, хоча це не стало його професією. Починаючи вчитися, я повторювала рухи за вчителем, і в мене виходило. Відразу і без будь-яких труднощів. Танець став моїм життям.

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Фото «1+1»

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