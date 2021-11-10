«Ще одну таку історію, як з Мелом, не переживу»: партнерка MELOVIN Ліза Русіна про навантаження на «Танцях зі зірками» та розрив з MARUV

MELOVIN та його партнерці Лізі Русіній не допомогли яскравий номер, голосування шанувальників артиста та фінальний батл . Судді віддали перевагу Олександрі Зарицькій та Юрію Мєшкову. MELOVIN явно не очікував закінчення його танцювальної історії та досить емоційно відреагував на це. Його партнерка Ліза Русіна — одна із найпопулярніших молодих українських танцівниць — навіть не змогла сказати прощальних слів. Через тиждень після виходу з проєкту Ліза зізналася, що поки що її не тягне до репетиційної зали. Занадто величезними були навантаження за останні три місяці. Причому не тільки фізичні, а й психологічні.

«Я не знала, хто така Ілона Гвоздьова»

— Лізо, ваша пара більше за інших піддавалася критиці. Особливо з боку колишньої учасниці проєкту Ілони Гвоздьової. Чому саме ви опинилися під її прицілом?

— У моєму «Інстаграмі» «меловінатори» запитали, як я ставлюся до критики Ілони Гвоздьової. Я відповіла, що не знаю, хто це. І це правда. Ілона не входила в коло танцюристів, за якими я стежила і хотіла наслідувати. Тому мені не цікавим був ажіотаж, який вона розвела навколо нашої пари. Я завойовую популярність зовсім іншими методами. Хоча могла б добре на цьому попіаритись. Але це не моя історія.

— Коли ви йшли на проєкт, розуміли, що буде важко?

— Зізнаюся, не думала, що будуть такі фізичні навантаження та графік. Перші тижнів три були дуже складними для MELOVIN. Я розуміла, що для людини, не знайомої з танцем, увійти до ритму дуже складно. Але з п'ятого тижня все раптом змінилося! Мел хотів тренуватися дедалі більше, і вже я просила зробити вихідний. Сили просто почали «витікати» з мене. Лише сплеск емоцій після чергового прямого ефіру заряджав на те, щоби йти далі.

Виступи Мела та Лізи Русіної були дуже яскравими

— До десятого ефіру парам уже довелося готувати по два танці.

— І ми б спокійно їх зробили. Останні два-три ефіри Мел розучував постановки за кілька днів. Він став запам'ятовувати дуже швидко, навіть розмовляв професійною танцювальною мовою. Загалом, ми були готові дати результат, на який всі чекали, і тут раз — кінець історії.

«Щось хотіла сказати, і тут Мел мене поцілував»

— Наступного дня після вашого вильоту в мережі почали скаржитися, що їм не вдалося відправити SMS за вашу пару.

— Мені теж про це багато хто писав. Але, зізнаюся, тоді, стоячи у фіналі дев'ятого ефіру, ми взагалі не думали, що можемо покинути проєкт. Але в будь-якому випадку, ми пішли дуже красиво та ефектно.

— Ефектно це точно. MELOVIN так пристрасно вас поцілував.

— Це було несподівано, я нічого не зрозуміла! У цей момент у мене в голові крутилося багато думок, я щось хотіла сказати, і тут Мел мене поцілував. У мене був шок.

— А потім освідчився…

— Він мені весь час зізнається у своїх почуттях, як і я йому. Мел не жадібний до емоцій. Особливо, якщо він допускає людину до свого близького кола.

— Ви були знайомі до проєкту?

— Уперше я побачила Мела на зйомках кліпу. Його режисер Тарас Голубков на той час був моїм хлопцем і я просто прийшла до нього. Щиро кажучи, я не була шанувальницею творчості MELOVIN. Друга наша зустріч відбулася вже на кастингу проєкту «Танці зі зірками». Мелу запропонували вибрати, з ким він стане в пару — зі мною чи однією крутою бальницею. Він відразу сказав: «Ліза Русіна».

— Між вами траплялися сварки під час проєкту?

— Лише один раз. Зрозуміло було, що Мел дуже втомився, навіть від мене як тренера. Пам'ятаю, це сталося на тренуванні. Він розлютився і наговорив мені всяких слів. Щоправда, потім прийшов із квітами вибачатися. Звісно, я вибачила. Як і він, намагаюся не тримати ні на кого зла.

— Що дала вам участь у проєкті?

— Не скажу, що я стала наразі дуже популярна. Не знаю, як було раніше, але тепер проєкт скоріше випробування танцюристів на професіоналізм та їхні людські якості.

"Танець став моїм життям", - каже Ліза

— А якщо запросять наступного сезону?

— Думаю, не погоджуся. Бо розумію, ще одну таку історію, як із Мелом, уже не переживу. До того ж складно буде підібрати такий дружний колектив учасників. Таке враження, що ми всі знайшли рідних людей. Дякую креативному продюсеру Олені Коляденко. Щоразу під час оголошення результатів нікого не хотілося втрачати. Я плакала, коли йшли Джамала та Антон Нестерко.

— Виходячи на фінальний батл «за життя» з парою Олександри Зарицької, ви припускали, що вони станцюють крутіше?

— З парою Юри та Саші ми товаришували і ні на мить не відчували їх конкурентами. Навпаки, всі ефіри за них вболівали та надсилали sms. Але вони, на відміну від нас, готували номер на виліт. Ми ж зробили лише один номер до дев'ятого ефіру. Мел тоді сказав: «Лізо, нічого не готуй». Він був абсолютно впевнений, що пройдемо далі. Зізнаюся, до останнього ми не вірили у те, що покинемо шоу. Здавалося, зараз нас усіх просто залишать. І тут уже пропонують мікрофон для прощальних слів! Ми нічого не продумували, не знали, що казати. Все йшло від душі.

— Як ви гадаєте, хто переможе?

— Мені здається, Діма Каднай.

— Зазвичай, такий довгий танцювальний марафон не минає для учасників без травм.

— У Мела, дякувати Богові, обійшлося. А ось у мене перед дев'ятим ефіром сталася міжреберна невралгія. Ребра стиснуло так, що не могла вдихнути. Ми були на генеральному прогоні з контемпом. Станцювали, почалися коментарі. Мені дають мікрофон, і я розумію, що не можу нічого сказати, тільки ковтаю повітря. Коли підіймалися сходами, сльози котилися з очей градом — я ніколи раніше не відчувала такого болю. Перед прямим ефіром я лежала у гримерці. Потім мені вкололи знеболювальне і тільки завдяки цьому вийшла на сцену. Під час танцю знаходишся в ейфорії, але коли зупинилася музика, я була ледь жива. До речі, біль і досі повністю мене не відпускає.

«Ми з MARUV розійшлися досить шумно»

— Не нудьгуєте за проєктом?

— Зізнаюся, поки що хочеться просто відпочивати, лежати і розслаблятися.

— Відомо, що ви працювали з MARUV, знімаючись у її найпопулярніших та провокаційних кліпах, але потім покинули проєкт. Чому?

— Я була танцівницею у клубі, але в якийсь момент вирішила, що хочу співпрацювати з артистом. І зірки збіглися — я увійшла до «золотого складу» колективу MARUV. А через рік вирішила піти. Це було напередодні виступу артистки на Національному відборі «Євробачення». Мабуть, у мене накопичилася втома, зокрема одна від одної. Ми розійшлися досить шумно. Я була ще надто молода і не знала, як це правильно зробити. А Аня дуже емоційна від природи. Знаєте, це як у стосунках, коли вони вичерпалися, і ви розлучаєтесь. Просто в нас це сталося дуже бурхливо. Після роботи з Анею я зрозуміла, що виступати із артистом більше не хочу. Я та Тарас Голубков створили мінішколу з акторської майстерності, яка тоді допомогла мені триматися на плаву. Потім я зайнялася хореографією, великими рекламними проєктами.

— Спілкуєтеся зараз з Анею?

— Ні, ми зовсім не перетинаємось. Як і з дівчатами з її балету.

— Хто вас підтримував під час трьох місяців найскладнішого танцювального навантаження?

— Із мого рідного Нікополя до Києва приїхала мама. Якоїсь миті я їй сказала: «Якщо ти не будеш зі мною поряд, я просто помру». Насправді я настільки сильно втомлювалася фізично, що не було жодних сил займатися домашніми справами, готувати їжу. Місяць зі мною була мама, потім її змінила бабуся.

— Це мама прищепила вам любов до танців?

— Вона відвела мене до танцювальної студії, коли мені виповнилося шість років. Танцювальні гени передалися від тата. Він був дуже пластичний, любив танцювати, хоча це не стало його професією. Починаючи вчитися, я повторювала рухи за вчителем, і в мене виходило. Відразу і без будь-яких труднощів. Танець став моїм життям.

Фото «1+1»

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