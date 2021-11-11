У 31 рік помер актор, який зіграв сина Хеллі Беррі у фільмі «Бал монстрів»

У віці 31 року помер актор Коронджі Келхун-старший, який у віці 10 років зіграв сина героїні Хеллі Беррі у фільмі «Бал монстрів», що приніс їй премію Оскар. Вона стала першою і поки що єдиною афроамериканкою, яка отримала «Оскар» за найкращу головну жіночу роль.

Як повідомляє New York Daily News, причиною смерті стали серцева недостатність та проблеми з легенями.

Хеллі Беррі та продюсер «Бала монстрів» Лі Деніелс передали родині Коронджі по 3400 доларів матеріальної допомоги на похорон.

У радіоінтерв'ю 2001 року Беррі розповіла, як важко їй було лаяти персонажа Келхуна, враховуючи, що він не був професійним актором і вже зазнавав жорстокого поводження в школі через зайву вагу.

У Келхуна залишився 10-річний син та 13-річний пасинок.

Раніше «ФАКТИ» писали — Помер актор Дін Стоквелл — зірка фільмів «Одружена з мафією» і «Дюна».

130

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter