«Роз'їхалися ще два роки тому»: колишня дружина Позитива розкрила причину їхнього розлучення

Колишня дружина Позитива з групи MOZGI Анна Андрійчук вперше назвала причину їхнього розлучення та розповіла, як вони намагалися врятувати шлюб. Роз'їхалися вони ще два роки тому, а офіційне розлучення оформили два місяці тому. Анна зізнається, що розрив вона переживала дуже складно, страждала, але розуміла, що треба відпустити.

За словами Анни, їхня історія починалася дуже красиво. З Олексієм (справжнє ім'я артиста) познайомилася у спільній компанії, коли їй було 16 років. А вже за рік закохані почали жити разом у подарованій батьками Ані квартирі. Через шість років вони зіграли гарне весілля.

«Весілля було ідеальним. Мені, як дівчинці, хотілося плаття від Vera Wang, і мені батьки зробили такий сюрприз. Мені з Америки надіслали сукню від цього модельєра. Гарний ресторан, купа друзів. Я пам'ятаю з нас навіть ведучий не взяв грошей, сказав, що він не бачив крутішого і більш сімейного, милого весілля. Усім дуже сподобалося», — розповіла Анна програмі «Зірковий шлях».

Вони прожили у шлюбі трохи більше п'яти років. Аня завжди була у тіні свого коханого. Проблеми у відносинах розпочалися два роки тому. Тоді подружжя вирішило пожити окремо. Це стало початком кінця.

«Ми ж роз'їхалися, щоби зробити паузу, пожити окремо і зрозуміти взагалі, хто є хто. І ми досить довго не розходилися. Ми їздили разом у відпустку, ми проводили час разом, ми планували наше майбутнє. Це не те, що я психанула, сказала: „Ідіть усі в баню, я царівна, хочу жити одна“. Ні, звичайно. Це боляче, це складний переломний момент. Особливо, коли я вирішила, що треба вже відпускати одне одного, щоб кожен був щасливий окремо, тоді був стан, коли ти почуваєшся на повному дні. Це дуже боляче» , — розповіла Анна Андрійчук каналу «Україна».

Тоді у ЗМІ писали про те, що причиною розпаду шлюбу Позитиву стала танцівниця Юлія Сахневич, з якою він танцював у парі в телевізійному шоу. Але Анна спростовує плітки. Каже, що не знала про жодні романи.

«Чутки та плітки у шоу-бізнесі весь час ходять. І все життя Льоші приписують якісь романи. Тому вірити чуткам усім — я не вірила б. Вони танцювали разом у одному проекті… Ми повністю переросли один одного. У Льоші одна історія — це музика, студія, якісь свої моменти. В мене зовсім інша історія. Ми вже не мали спільних інтересів. Ми мали класне минуле. Я насправді Льоші дуже вдячна, це, напевно, найбільший вчитель у моєму житті. Мабуть, як і я в нього. Тому ні в кого не залишилося жодних образ. Все по-дорослому, по-людські. Тобто це не було ніби по клацанню пальців. Ось я там психанула та пішла. Ні, це було усвідомлене рішення», — розповіла Ганна Андрійчук.

Нагадаємо, Позитиву також приписували роман із Мішель Андраде, з якою він вів тревелшоу. Але музикант каже, що поки що не зустрів свого кохання.

Після розлучення Анна та Олексій не стали публічно з'ясовувати стосунки та обговорювати подробиці. Позитив дружить та працює з Потапом, Аня — найкраща подруга Насті Каменських. Вони часто проводять час разом, їздять на відпочинок.

Фото Instagram.com/annchuk

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