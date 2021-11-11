«Так довго на це чекала»: телеведуча Іванна Онуфрійчук офіційно вийшла заміж за мільйонера

Іванна Онуфрійчук, яка стала ведучою нового сезону «Танців із зірками», через вісім місяців після розкішного весілля на Мальдівах офіційно стала дружиною Алмаза — мільйонера із Казахстану. Молодята розписалися в Києві, влаштувавши ще одне, не менш видовищне весілля.

Іванна назвала цей день найважливішим у її житті, вона чекала на нього аж вісім місяців. Вона розповідала, що укласти шлюб вони планували у Швейцарії, де живе переважно Алмаз. Але через ковідні обмеження там утворилася величезна черга на укладення шлюбу. Тож Алмаз прилетів до Києва, де 11 листопада зіграли ще одне весілля.

В Інстаграм Іванна розповіла, що ніч перед урочистістю вони провели у п'ятизірковому готелі. Для фотосесії вона обрала елегантну білу сукню.

Основне вбрання було куди пишніше — сукня з воланами на плечах, прикрашена вишивкою та з довгим шлейфом.

Іванна та Алмаз повторили клятви і тепер офіційно стали родиною.

Нагадаємо, вісім місяців тому вони відгуляли розкішне весілля на Мальдівах, куди запросили своїх друзів. Іванна зізналася, що мало не залишилася без сукні нареченої, її приміряли вже в аеропорту.

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