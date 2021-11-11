26.04 / 26.23 29.84 / 30.19
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Так довго на це чекала»: телеведуча Іванна Онуфрійчук офіційно вийшла заміж за мільйонера

15:31 11 листопада 2021
Іванна Онуфрійчук із чоловіком

Іванна Онуфрійчук, яка стала ведучою нового сезону «Танців із зірками», через вісім місяців після розкішного весілля на Мальдівах офіційно стала дружиною Алмаза — мільйонера із Казахстану. Молодята розписалися в Києві, влаштувавши ще одне, не менш видовищне весілля.

Іванна назвала цей день найважливішим у її житті, вона чекала на нього аж вісім місяців. Вона розповідала, що укласти шлюб вони планували у Швейцарії, де живе переважно Алмаз. Але через ковідні обмеження там утворилася величезна черга на укладення шлюбу. Тож Алмаз прилетів до Києва, де 11 листопада зіграли ще одне весілля.

В Інстаграм Іванна розповіла, що ніч перед урочистістю вони провели у п'ятизірковому готелі. Для фотосесії вона обрала елегантну білу сукню.

Основне вбрання було куди пишніше — сукня з воланами на плечах, прикрашена вишивкою та з довгим шлейфом.

Іванна та Алмаз повторили клятви і тепер офіційно стали родиною.

Нагадаємо, вісім місяців тому вони відгуляли розкішне весілля на Мальдівах, куди запросили своїх друзів. Іванна зізналася, що мало не залишилася без сукні нареченої, її приміряли вже в аеропорту.

464

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Без виплати за вислугу років та перерахунку: що мають знати пенсіонери, які вирішили повернутися на роботу

Тіна Кароль

Тіна Кароль назвала ім'я майбутньої доньки

Шкара

«Капець, як смачно!»: рецепт «справжньої одеської шкари» від Григорія Германа

Іванна Онуфрійчук із чоловіком

«Так довго на це чекала»: телеведуча Іванна Онуфрійчук офіційно вийшла заміж за мільйонера

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.