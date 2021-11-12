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Шоу-бізнес

Десять весільних суконь: 40-річна Періс Хілтон вперше вийшла заміжодружилася.

7:55 12 листопада 2021
Періс та Картер

Американська телезірка, світська левиця, актриса, модель та бізнес-леді Періс Гілтон вперше вийшла заміж. У минулому вона мала безліч романів і заручин, але до весілля справа ще жодного разу не доходила. Чоловіком 40-річної Періс став її ровесник, бізнесмен Картер Реум. Вони оголосили про заручини у лютому цього року в день народження Хілтон — через рік після початку їхнього роману.

Як повідомляє видання People, весілля зіграли у Лос-Анджелесі — у приватному маєтку. Святкування триватиме весь вікенд. Раніше Періс сказала в одному з інтерв'ю, що має намір протягом трьох днів змінити десять суконь. Церемонія та вечірки записували на камеру. Ці кадри увійдуть до нового телевізійного реаліті-шоу Періс. «Я хочу, щоб фанати побачили, що я знайшла свого прекрасного принца і моє щасливе казкове весілля», — заявила правнучка Конрада Хілтона — засновника мережі знаменитих готелів Hilton.

Серед гостей були Кім Кардаш'ян, Кріс Дженнер, Ніколь та Софія Річі та інші знаменитості.

Раніше «ФАКТИ» писали — Спадкоємиця династії мільярдерів вийшла заміж у сукні з битих дзеркал.

Фото Instagram

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