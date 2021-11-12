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Доставили до реанімації: Сільвестр Сталлоне розповів, що його мало не вбив Дольф Лундгрен

10:30 12 листопада 2021
Сільвестр Сталлоне

Голлівудський актор Сільвестр Сталлоне розповів на своєму YouTube-каналі, що на зніманнях фільму «Роккі IV», який вийшов на екрани 1985 року, його ледь не вбив шведський актор та спортсмен Дольф Лундгрен, який зіграв роль зловісного радянського боксера Івана Драго.

Під час знімань боксерського матчу Лундгрен, захопившись, ударив Сталлоне так сильно, що це мало не призвело до фатальних наслідків через пошкодження серця після удару кулаком у груди.

«Я отримав серйозну травму під час бою. Мене доставили повітрям у реанімацію з Канади до Каліфорнії», — розповів 75-річний Сільвестр.

Сталлоне, який був не лише виконавцем головної ролі, а й режисером фільму, визнає, що сам звелів Дольфу, відомому майстру бойових мистецтв, повною мірою показати свою «перевагу» та завдати реальних ударів. «Ну, він і розтрощив мене», — сказав актор.

Сталлоне каже, що не знав, наскільки сильно пошкоджено його тіло доти, доки не вимкнули камери. «Я не відчував цього в той момент, але пізніше тієї ж ночі моє серце почало роздуватися, мій кров'яний тиск піднявся до 260, і я вже зібрався поговорити з ангелами», — згадує кінозірка. «Наступне, що я пам'ятаю, це екстрений політ на малій висоті. І я в реанімації в оточенні черниць», — сказав він.

Сільвестр провів у лікарні чотири дні, після чого йому «довелося повернутися та завершити бійку». Сильвестр задоволений тим, що удар, який ледь не став летальним, не був вирізаний під час монтажу та увійшов до фільму.

Сам Лундгрен раніше казав, що просто виконував розпорядження режисера.

Раніше «ФАКТИ» писали — Сталлоне купив будинок за 35 млн доларів, щоб жити поруч з Трампом.

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