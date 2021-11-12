Переможниця всесвітнього конкурсу на найкращі сідниці застрахувала цю частину тіла на два мільйони доларів

Переможниця всесвітнього конкурсу на найкращі сідниці «Miss Bum Bum World 2021», бразильська модель Наталія або Наті Кіхара застрахувала цю частину тіла на суму в два мільйони доларів. Про це повідомляє видання Daily Star.

35-річна Кіхара здобула титул у вересні — лише через чотири місяці після других пологів. Наті випередила за кількістю лайків у Instagram решту учасниць. Об'єм сідниць у красуні, що знімалася для журналу Playboy, становить 96 сантиметрів.

Конкурс краси «Міс Бум Бум» було засновано у Бразилії у 2011 році. А з 2019 року став всесвітнім. Переможниця, яка одразу стає знаменитістю, отримує великий грошовий приз, модельні контракти.

Раніше повідомлялося, що інша бразильська модель із «найбільшою попою у Бразилії» у 126 сантиметрів застрахувала її на 400 тисяч доларів.

Фото Instagram

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