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Переможниця всесвітнього конкурсу на найкращі сідниці застрахувала цю частину тіла на два мільйони доларів

23:05 12 листопада 2021
Наті Кіхара

Переможниця всесвітнього конкурсу на найкращі сідниці «Miss Bum Bum World 2021», бразильська модель Наталія або Наті Кіхара застрахувала цю частину тіла на суму в два мільйони доларів. Про це повідомляє видання Daily Star.

35-річна Кіхара здобула титул у вересні — лише через чотири місяці після других пологів. Наті випередила за кількістю лайків у Instagram решту учасниць. Об'єм сідниць у красуні, що знімалася для журналу Playboy, становить 96 сантиметрів.

Конкурс краси «Міс Бум Бум» було засновано у Бразилії у 2011 році. А з 2019 року став всесвітнім. Переможниця, яка одразу стає знаменитістю, отримує великий грошовий приз, модельні контракти.

Раніше повідомлялося, що інша бразильська модель із «найбільшою попою у Бразилії» у 126 сантиметрів застрахувала її на 400 тисяч доларів.

Фото Instagram

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