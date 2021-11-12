«Битовуху» замінила романтика: Dj NANA розповіла про спільне життя з відомим композитором Русланом Квінтою

Анастасія Кумейко, яка після виступів у групі Nikitа стала популярною діджейкою та взяла псевдонім Dj Nana, розповіла, як їй та відомому композитору Руслану Квінті вдається підтримувати новизну стосунків.

Попри те, що пара давно разом, у їхньому житті не закінчилася романтика. Про це Анастасія розповіла «Новому каналу».

Співачка зізналася, що вони обидва з Квінтою не дуже здатні на романтичні вчинки. Але є моменти, коли буває просто «небесна романтика». Так сталося, коли Настя натякнула Руслану, що дуже боїться висоти. Єдиний варіант подолати цей страх — стрибок з парашутом. Квінта, що має за плечима близько двох тисяч стрибків, відвіз її на аеродром. І дівчині довелося стрибнути, попри сильний вітер й те, що вона тричі передумувала, доки підіймалися на висоту чотири тисячі метрів.



За словами Анастасії, щоранку Руслан будить її, тримаючи склянку з теплою водою та лимоном, знаючи, що кохана п'є щоранку.

«Наше побутове життя — справді суцільна романтика», — так оцінила дівчина своє життя з Квінтою.

Відомий український композитор, музичний продюсер проєкту «Голос країни» Руслан Квінта в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів, як змінилося його життя та творчі плани під час пандемії.

Фото Instagram/anastasia_domination

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