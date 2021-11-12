«Не знаю, хто це»: партнерка MELOVIN Русіна відреагувала на скандал із Гвоздьовою

Хореограф і танцівниця Ліза Русіна, яка склала пару MELOVIN на шоу «Танці зі зірками», запевняє, що вона не лукавила, коли заявляла, що не знає Ілону Гвоздьову, хай навіть та й перемогла в одному із попередніх сезонів шоу. Протистояння Русіна — Гвоздьова відчувалося протягом п'яти випусків «Танців зі зірками», поки MELOVIN із партнеркою не залишили проект. Ліза Русіна розповіла «ФАКТАМ», що не знає, чому впала в немилість у зіркової судді.

«У моєму „Інстаграмі“ „меловінатори“ запитали, як я ставлюся до критики Ілони Гвоздьової. Я відповіла, що не знаю, хто це. І це правда. Ілона не входила в коло танцюристів, за якими я стежила і хотіла наслідувати. Тому мені не цікавим був ажіотаж, який вона розвела навколо нашої пари. Я завойовую популярність зовсім іншими методами. Хоча могла б добре на цьому попіаритись. Але це не моя історія», — заявила Русіна.

Хореограф визнала, що вони з MELOVIN після п'яти тижнів виступів начебто подолали певний бар'єр та отримали заряд на боротьбу. Емоції від виступів надихали на подальші подвиги.

«Сплеск емоцій після чергового прямого ефіру заряджав на те, щоб йти далі… Зізнаюся, не думала, що чекають такі фізичні навантаження та графік. Перші тижні три були дуже складними для MELOVIN. Я розуміла, що для людини, не знайомої з танцем, увійти в ритм дуже складно. Але з п'ятого тижня все раптом змінилося! Мел хотів тренуватися дедалі більше, і вже я просила зробити вихідний», — згадувала Русина.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова, коли у п'ятому випуску шоу зайняла суддівське крісло, розкритикувала виступ MELOVIN та Лізи Русіної. Протистояння продовжилося у соціальних мережах, де танцівниці обмінювалися «шпильками». Згладити конфлікт мав пасодобль утрьох, але суддя Катерина Кухар додала масла в вогонь і заявила, що учениця (Русіна) перевершила вчительку (Гвоздьову). MELOVIN та Русіна залишили танцювальний проект після дев'ятого випуску шоу.

Одкровення Лізи Русіної про залаштунки танцювального проекту читайте в інтерв'ю «ФАКТАМ» «Ще одну таку історію, як з Мелом, не переживу»: партнерка MELOVIN Ліза Русіна про навантаження на «Танцях з зірками» та розрив з MARUV".

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