Ліза Русіна назвала причину сварки з MELOVIN

На шоу «Танці зі зірками» у танцівниці Лізи Русіної та її партнера MELOVIN виникали сутички не лише з суддями. Парі не вдалося уникнути конфліктів один з одним. Русина пояснила «ФАКТАМ», що причиною сварок на тренуванні була втома.

«Мел дуже втомився, в тому числі і від мене як тренера. Пам'ятаю, це сталося на тренуванні. Він розлютився і наговорив мені всяких слів. Щоправда, потім прийшов із квітами вибачатися. Звісно, я пробачила. Як і він, намагаюся не тримати ні на кого зла», — розповіла танцівниця та хореограф.

За словами Русіної, до проекту вона не була прихильницею MELOVIN, а ось Мел на кастингу відразу ж попросився до Єлизавети.

«Вперше я побачила Мела на зйомках кліпу. Його режисер Тарас Голубков на той час був моїм хлопцем і я просто прийшла до нього. Щиро кажучи, я не була шанувальницею творчості MELOVIN. Друга наша зустріч відбулася вже на кастингу проекту «Танці з зірками». Мелу запропонували вибрати, з ким він стане в пару — зі мною чи однією крутою бальницею. Він одразу сказав: «Ліза Русіна», — розповіла Єлизавета.

Про те, що їй дала участь у танцювальному проекті, і про можливість появи у новому сезоні шоу Єлизавета Русина розповіла в інтерв'ю «ФАКТАМ» «Ще одну таку історію, як з Мелом, не переживу».

Фото lissarusina/instagram

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