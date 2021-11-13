Maruv вирішила «заробити» на непристойних фото від відомих людей

Співачка Maruv (Анна Корсун), яка періодично шокує відвертими фото та відео, придумала собі нове джерело доходу крім сценічної діяльності. Анні прийшла ідея, що можна непогано заробити на непристойних фото, які їй надсилають деякі фанати. Про свій стартап Корсун розповіла у програмі «Вечірній Ургант».

Maruv та її шоу-балет, які втомилися від відвертих знімків, що надходять у месенджер, вирішили, що ці фото можна розмістити на платному акаунті в соцмережах і брати таксу за перегляди. «Нам свої оголені фото надсилають не лише невідомі люди, а й відомі. Ми хотіли їх викладати на спеціальному акаунті в соцмережах. Коли тобі подобається якийсь артист, але ти в сумнівах, закохуватись у нього чи не закохуватись, то можеш зайти до нас на акаунт і подивитися все, що потрібно», — пояснила суть проекту Maruv.

Ідея ще не втілена в життя, і на те є причини. «Ми цього так і не зробили. Ми пристойні люди. Але ми зрозуміли, що це весело і ми це зможемо, якщо буде дуже велика криза», — пояснила співачка.

Нагадаємо, епатажна Maruv вважає себе важливою частиною шоу-бізнесу, оскільки без неї не було б що обговорювати і чим обурюватись.

Фото maruvofficial/Instagram

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