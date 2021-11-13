У «Міс Україна 2021» Олександри Яремчук проблеми з американською візою: хто може її замінити на «Міс Світу»

22-річна «Міс Україна 2021» Олександра Яремчук може не потрапити на міжнародний конкурс «Міс світу». У конкурсантки виникли проблеми із американською візою. Приїхати до Пуерто-Ріко українка має 19 листопада, 21 листопада вже розпочнеться конкурс, а Яремчук все ще не призначили співбесіду в американському посольстві. Про це повідомив оргкомітет конкурсу.

Олександра Яремчук

«Ми зіткнулися зі складнощами з отриманням візи США. Було подано весь необхідний пакет документів, включаючи офіційне запрошення від організації Miss World Limited… Нам досі не призначили дату та час проходження співбесіди», — поскаржилася голова Національного комітету «Міс Україна» Вероніка Щипцова.

Якщо Яремчук не вирішить питання з американською візою, то на конкурс у Пуерто-Ріко можуть направити землячку Олександри — Ольгу Шамрай із Вінницької області.

Ольга Шамрай

Віце-міс Україна Луїза Філатова, яка гіпотетично могла б представляти нашу країну на «Міс світу 2021», до США не зможе поїхати, оскільки, як і Яремчук, не має американської візи.

Луїза Філатова

Нагадаємо, цьогорічний конкурс «Міс світу» буде незвичним. Від Ірландії вперше за всю історію приїде темношкіра учасниця. Також організатори заради рейтингів вирішили вперше з 2014 року повернути на конкурс дефіле у купальниках.

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