Зірка фільмів «Сутінки» одружується з медсестрою

Зірка вампірської кіносаги «Сутінки», виконавець ролі Джейкоба Тейлор Лотнер оголосив у Instagram про свої заручини. 29-річний актор зробив пропозицію своїй дівчині Тей Доум, з якою зустрічається вже три роки. Тей — дипломована медсестра.

У 2009 році Тейлор Лотнер деякий час зустрічався зі співачкою Тейлор Свіфт, разом з якою знімався у фільмі «День святого Валентина». Після розставання Свіфт навіть присвятила їхньому роману одну зі своїх пісень — «Back To December». У 2010 році актор захопився своєю партнеркою по фільму «Погоня» Лілі Коллінз. З 2013 по 2015 рік його коханою була акторка Марі Авгеропулос — колега Лотнера з фільму «Трейсери».

На початку листопада, як писали «ФАКТИ», про свої заручини з жінкою оголосила зірка «Сутінків» Крістен Стюарт.

Фото Instagram

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