Софія Ротару збирається до Москви: стало відомо, де виступить легендарна співачка

Попри випади російських хейтерів, народна артистка СРСР Софія Ротару їде до Москви. У столиці РФ 4 грудня відбудеться запис ювілейної передачі «Пісня року».

На сторінці фестивалю в Instagram сказано, що у концерті будуть молоді виконавці та легенди естради. При цьому прізвище та ім'я Софії Ротару відкриває список запрошених знаменитостей.

«50-річчя легендарного телефестивалю „Пісня року“ відсвяткуємо новорічною ТБ-зйомкою за участю найкращих артистів! У концерті візьмуть участь популярні молоді зірки та метри естради, народні артисти, найяскравіші та найулюбленіші виконавці. Будуть усі!» — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, попри те, що після початку російської агресії Ротару не виступає в Росії, вона брала участь у зйомках «Пісні року — 2020».

Співачка не могла проігнорувати запрошення свого друга Ігоря Крутого. На концерті Ротару постала у двох образах. Спочатку вона вийшла до глядачів у червоній сукні, що підкреслює її струнку постать, й виконала свій хіт «Червона рута».

Другий образ Софії Михайлівни був анітрохи не менш ефектний за перший. Червону сукню змінили широкі штани, розшиті паєтками, та блузка з золотою бахромою. У такому вбранні вона заспівала нову композицію — «Серце розміром із сонце».

Після виступу співачка роздала автографи фанатам, які завалили її квітами.

Нагадаємо, улюбленій багатьма пісні «Гірська лаванда» у виконанні Софії Ротару та Яака Йоали цього року виповнилося 35 років. Нещодавно стали відомі цікаві деталі запису легендарного хіта.

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