Худла й ходила у басейн: «Валюха» зі «Сватів» зізналася, як намагалася спокусити актора Федора Добронравова

Російська актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху Будько у серіалі «Свати», у недавньому інтерв'ю зізналася, що за 10 років зйомок ситкому закохалася у свою героїню та свого екранного чоловіка, передає «АіФ».

За словами Кравченко, вона навіть намагалася спокусити Федора Добронравова. Але актор дуже любить свою родину.

Кравченко розповіла, що міняла імідж, худла, у басейн ходила, зачастила до косметолога.

Коли зізналася у своїх почуттях Добронравову, він сказав, що це просто примха, а в нього сім'я назавжди.

Актриса каже, що трохи в неї поболіла душа, але потім все пройшло.

А ось на прощальній вечірці щодо завершення зйомок «Сватів» Кравченко розплакалася.

Нагадаємо, серіал «Свати» вийшов на екрани 2008 року. У глядачів сімейна епопея мала великий успіх. Після перерви кілька років ситком збиралися знімати в Білорусі, але завадила пандемія коронавірусу. Сьомий сезон дозняли у Грузії. В одному з епізодів фільму засвітився Вахтанг Кікабідзе, що спричинило неоднозначну реакцію російських глядачів.

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