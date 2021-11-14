«Коли нема чоловіка»: Олю Полякову розкритикували за надто розв'язний танець у міні-бікіні з донькою Машею

Популярна співачка Оля Полякова продовжує відпочивати зі своєю родиною на Мальдівах, розповідаючи у соціальних мережах про те, як весело проводить там час.

Так, кілька годин тому зірка вирішила показати, що вміє не лише видувати фігурки зі скла або обідати у місцевому ресторані, а й весело зображати учасниць «Танців з зірками», танцюючи разом з 16-річною донькою Марією.

Для цього дівчата одягли міні-бікіні й весело пострибали біля баобаба.

Але оскільки Оля й Маша виробляли не зовсім зрозумілі та пристойні рухи, то багатьом читачам сторінки здалося, що вони прийняли баобаб за жердину для не зовсім пристойних танців.

«Емм…», «Знову виповзли», «Джедаї, тримаємось», «Які цукерки», «Що за…», «А за таке не бан», «Ті самі подруги з фільму незнайомець», «Кому це подобається?», «Як це дістало вже, кістками бренчать, нічого хорошого в цьому немає», — пишуть шанувальники.

Втім, Оля, схоже, не дуже засмутилася такою реакцією фоловерів — адже будь-яка критика лише допомагає підтримувати інтерес до своєї персони, що для неї, схоже, є найголовнішим.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Оля Полякова оголосила про завершення шоу «Королева ночі», з яким вона виходила до глядачів протягом трьох років. Програму побачили 10 мільйонів шанувальників співачки.

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