У Крутого народилася дитина: опубліковано фото з палати

У неділю, 14 листопада, в родині композитора Ігоря Крутого поповнення — у його позашлюбного сина Якова народилася дитина.

Фото з пологового будинку з фотографією дитячих ніжок та у палаті з дружиною Яків Крутой виклав у Instagram. Він нічого не написав у коментарі, лише вказав дату: 14.11.2021 . І два емодзи — «лев» і «серце».

Він не став вказувати стать дитини, але на його грудях на емблемі чітко можна побачити, що Яків Крутой порадував свого батька онуком. До речі, сам композитор, який є дідом трьох онучок, у соцмережах ніяк не відреагував на цю подію — у його Instagram наразі немає жодних згадок про онука.

Яків народився 1991 року в сім'ї Сергія та Ірини Мірошникових. Про те, що батько йому не рідний, Якову розповіла мати перед смертю. Коли йому було 28 років, чоловік знайшов батька, вони двічі пройшли тест ДНК. Після зміни прізвища та по-батькові чоловік перестав спілкуватися з Сергієм Мірошниковим, який його виховав.

Нагадаємо, що відома співачка Софія Ротару їде до Москви, де 4 грудня відбудеться запис ювілейної передачі «Пісня року». У 2020 році вона також їздила до Росії на запис на запрошення Ігоря Крутого. Хоча після початку російської агресії відмовилася від виступів у РФ.

Фото зі сторінки Якова Крутого в соцмережах.

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