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Шоу-бізнес

«Якщо це зробить Зеленський»: Яма сказав, коли повернеться на паркет «Танців з зірками»

16:02 15 листопада 2021
Влад Яма

Відомий хореограф Влад Яма вийшов на паркет у чвертьфіналі «Танців з зірками» та розповів, чи повернеться він у шоу наступного сезону.

Так, він відкривав вечір із парою Дмитро Каднай та Аліна Лі — вони танцювали танго під хіт «Вітамін Д».

У Влада Ями запитали, чи повернеться він до шоу наступного сезону? «Так, якщо це зробить Володимир Зеленський» , — відповів хореограф.

Суддя Катерина Кухар зізналася, що дуже любить, коли Влад виходить на паркет. До речі, сам Яма напередодні шоу написав у соцмережах, що танцюватиме «на рідному для себе шоу» і що це «хвилююче».

Ексклюзивний матеріал «Визнання Дикусара та прощання Кадная: всі подробиці чвертьфіналу «Танців з зірками» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Влада Ями із соціальних мереж.

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