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«Це призводить до непорозуміння»: Винник розповів про важливі зміни у житті

16:07 15 листопада 2021
винник

Улюбленець дівчат та жінок Олег Вінник зізнався, що переглянув своє ставлення до мужності. Раніше співак чомусь вважав, що справжні чоловіки не демонструють почуттів та переживають усе всередині. Тепер артист вирішив, що відкритий прояв емоцій, обговорення із шанувальниками складних тем — це теж мужність. Своїми роздумами Винник поділився у Instagram

«Раніше я теж далеко не завжди вголос озвучував думки, але потім в якийсь момент дав волю почуттям, зрозумів, що можу відкрито ставити якісь питання, підняти тему, про яку не прийнято говорити. Навіщо думати та мовчати? Це призводить до непорозуміння та комплексів. Давайте бути відвертими!» — закликає співак.

Шанувальники погоджуються, що чесність і щирість — це саме те, на що вони чекають від кумира. Фанати сподіваються, що Олег поділиться одкровеннями під час великого концерту у Києві 24 листопада.

Нагадаємо, раніше Олег Вінник розповів, чому після перших посткарантинних концертів подумував про те, щоб назавжди зав'язати зі сценою. Також виконавець визнав, що Таюні йому не чужа, а тому Винник радий стежити, як просувається сольна кар'єра Таїсії.

Фото olegg. vynnyk/instagram

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