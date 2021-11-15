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Маша плаче, Оля дякує Всесвіту: сімейство Полякових застрягло на Мальдівах

17:15 15 листопада 2021
маша полякова та оля полякова

Співачка Оля Полякова вже вдруге за рік відпочиває на Мальдівах. Традиційно в теплі краї зірка взяла із собою двох дочок — Машу та Алісу. 15 листопада Полякова повідомила шанувальникам, що їхнє повернення до Києва відкладається — через проблеми з транспортом сімейство не встигає на літак.

Вилетіти Полякова з доньками не може, бо зламався гідроплан, який мав їх доставити з узбережжя до аеропорту Мале.

Я сьогодні кинула два євро в океан і сказала: «Я хочу сюди повернутися». І я сюди повернулася. Рівно за чотири години… Ми отримуємо тут зайву нічку, і, я так розумію, безкоштовно… Всесвіт працює", — розповіла про свої пригоди Полякова.

Поки Полякова-старша дякувала Всесвіту за ще одну ніч у райському куточку, Маша Полякова засмутилася і навіть розридалася: вона ризикує не встигнути на концерт свого гурту. Молодша Полякова віднедавна є вокалісткою групи, яка виконує панк-рок.

Нагадаємо, Оля Полякова з родиною вже відпочивала цього року на Мальдівах. Зірка відзначила на березі біля океану Новий рік, Різдво та Хрещення.

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