«Вона, мабуть, ненавидить наречену»: фанатів шокувала сукня Кендалл Дженнер на весіллі її подруги

У той час, як Кім Кардаш'ян критикують за «неналежну сукню» на весіллі Періс Гілтон, її 26-річна молодша сестра Кендалл Дженнер шокувала фанатів ще більш екстравагантним вбранням, яке вона обрала для весілля своєї подруги — зірки соцмереж Лорен Перес. Найбільш високооплачувана у світі модель була однією з подружок нареченої. Серед них також були моделі Белла Хадід і Хейлі Болдвін-Бібер, разом з якими Кендалл робила селфі, опубліковані нею в Instagram .

Чорна сукня з весняно-літньої колекції Mônot 2022 року (поки що вона навіть не надійшла у продаж офіційно) складається з суцільних вирізів і розрізів, ледве прикриваючи тіло. Дизайнер Mônot Елі Мізрахі говорив раніше про свої твори: «Ви повинні увійти до кімнати та подумати: „Я зірка, і я можу все“».

Користувачі соцмережі назвали вибір сукні неповагою до Лорен. «Вона, мабуть, ненавидить нещасну наречену», «Грубо і без смаку», «Я б таку прогнала зі своє весілля стусанами», «Ця сукня приховує менше, ніж бікіні», — писали в коментарях.

Правда, як стало відомо, на самій церемонії, яка проводилася за єврейським обрядом рабином, Дженнер була у набагато скромнішій блакитній сукні — як і всі подружки нареченої. У чорне вона переодяглася пізніше.

До речі, найстарша із сестер Кардаш'ян-Дженнер Кортні Кардаш'ян також відзначилася на недавньому весіллі своїх друзів. До мережі потрапили знімки, де Кортні та її наречений-музикант Тревіс Баркер непристойно поводяться на весільному прийомі. Кардаш'ян, сівши верхи на коліна до Тревіса, пристрасно з ним цілувалася, відволікаючи увагу від нареченого і нареченої.

Раніше «ФАКТИ» писали — У перуці та прозорій сукні: найбільш високооплачувана модель світу Кендалл Дженнер знялася в невпізнанному образі.

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