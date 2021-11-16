Зірка «Танців з зірками» Войтенко назвав реальну причину розриву з дружиною

Після скандалу на «Танцях з зірками», коли дружина Костянтина Войтенка звинуватила його та продюсерів шоу у брехні, попросивши не спотворювати інформацію про їхню родину та не вплутувати її у цей проект, актор розповів, чому вони опинилися на межі розлучення.

В ефірі програми «Світське життя» Войтенко, котрий роз'їхався з дружиною Валентиною влітку цього року, заявив, що вони стали жити окремо не тому, що посварилися, а оскільки їм так зараз комфортніше.

«У мене дуже напружений графік, і ми не можемо… Ми просто заважаємо один одному» , — зазначив він і визнав, що з літа цього року вони знаходяться на межі розлучення. Причиною він називає «нечесність на самому початку».

«Коли ти додумуєш за людину, що вона може бути ось такою, коли ти не приймаєш її такою, якою вона є, хочеш переробити її» , — каже актор і додає, що як тільки у нього з'являється вільний час, він відразу ж їде спілкуватися з донькою.

До речі, у чвертьфіналі шоу Костянтин заявив, що «помирився із дружиною і тепер має пройти у фінал». Ексклюзивний матеріал «Визнання Дикусара та прощання Кадная: всі подробиці чвертьфіналу «Танців з зірками» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Костянтина Войтенка із соціальних мереж.

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