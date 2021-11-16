«Свої пісні не ставлю»: Меладзе про нюанси виховання дочки від Джанабаєвої

Співак Валерій Меладзе, який цього року знову став батьком, зізнався, що доньку своїми піснями не тішить. Більше того, Меладзе уникає колискових, а натомість нашіптує малечі історії. Про особливості виховання маленької Агати Меладзе розповів у програмі «Вечірній Ургант».

«Ні, я не ставлю їй свої пісні. Більше того, коли я її укладаю, то просто шепочу їй на вухо, щось розповідаю. Це її краще заспокоює, ніж мій спів. Я просто тихо співати не вмію», — поскаржився Валерій.

Агаті Меладзе вже виповнилося сім місяців. Незадовго до народження доньки Валерій Меладзе та його дружина Альбіна Джанабаєва переселилися до нового, більш просторого будинку. Процес дорослішання Агати та нелегкі батьківські будні Меладзе та Джанабаєва докладно висвітлюють у Instagram, створивши рубрику «Нотатки родаків».

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