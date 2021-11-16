Коронавірус поставив хрест на бізнесі Наді Дорофєєвої

Співачка Надя Дорофєєва, яка потрапила до лікарні в Єгипті з отруєнням, втратила свій бізнес у центрі Києва. Через коронавірус їй довелося закрити шоурум корейських брендів, яким вона займалася разом з подругою, бізнесвумен Валерією Бородіною.

«Рік тому ситуація з пандемією підштовхнула нас до трьох місяців роздумів на тему того, куди розвивати наш бізнес з урахуванням того, що продовжуватись у колишньому форматі він технічно не міг. І багато ідей були класними, але це не про SO DODO. 10 місяців тому перед черговим локдауном ми прибрали речі з кронштейнів, а після нього вже їх не повернули. В історії невеликого магазину з особливими речами SO DODO ми ставимо крапку» , — розповіли Надя та Лєра у відеозверненні.

Вони також розповіли, як п'ять років тому в Амстердамі виникла ідея відкрити спільну справу. А за рік змогли реалізувати свої плани. Але сучасні реалії перекреслили невеликий бізнес подруг.

Раніше Надя Дорофєєва розповіла, що їй видалили пухлину у грудях.

Фото Instagram.com/nadyadorofeeva

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