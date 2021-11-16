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Тіна Кароль повернулася на «Танці з зірками»

17:04 16 листопада 2021
Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль, яка змінила імідж заради нового альбому, повернулася на «Танці із зірками», але не українські, а грузинські. Артистка стала спеціальною гостею шоу. Тіна виконала свій україномовний хіт «Намалюю тобі зорі». Для свого виступу Тіна обрала вбрання вартістю майже 54 тисячі гривень від свого друга — відомого грузинського дизайнера David Koma.

У Грузії Кароль провела чотири дні в рамках промо-туру альбому «Двойной рай», дала низку інтерв'ю, взяла участь у prime show Іраклі Макацарія, відверто відповівши на його запитання. Не минулося й без політики.

«2014 року я сказала, що залишаюся в Україні. Незважаючи на те, що пропозицій було багато. То був мій вибір. Я можу продавати свою музику, але не продаю душу», — категорично заявила Тіна Кароль.

В ексклюзивній розмові журналісту вечірніх новин каналу TV Imedi Тіна Кароль поділилася, що давно хотіла побувати у Тбілісі, і це її перший візит. «Я дуже люблю грузинських співаків, у них особливі голоси та почуття музики. Моя улюблена співачка Ніно Катамадзе», — розповіла співачка.

Також співачка встигла прогулятися старим Тбілісі та скуштувати страви грузинської кухні. Тіна також відвідала ранкову службу у стародавньому храмі гори у Казбегі.

Новий імідж Тіни припав до душі не всім шанувальникам.

Раніше Тіна Кароль побувала в Казахстані, де назвала ім'я майбутньої доньки. Також співачка натякнула на швидке заміжжя.

Фото Instagram.com/tina_karol

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