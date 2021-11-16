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У 41 рік помер зірка серіалу «Кістки»

18:00 16 листопада 2021
Хіт Фріман

У віці 41 року помер американський актор Хіт Фріман. Він був відомий за роллю серійного вбивці Говарда Епса в телесеріалі «Кістки», а також за серіалами «Морська поліція: Спецвідділ», «Швидка допомога».

«Його життя було сповнене глибокої відданості, прихильності та щедрості щодо його родини та друзів, а також надзвичайного інтересу до життя», — наводить слова менеджера актора видання People.

Причина смерті не повідомляється. Відомо, що Фріман помер удома в штаті Техас уві сні.

Раніше, як писали «ФАКТИ», у 31 рік помер актор, який зіграв сина Хеллі Беррі у фільмі «Бал монстрів».

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